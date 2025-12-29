باشگاه خبرنگاران جوان-علی‌اکبر ورمقانی روز دوشنبه ۸ دیماه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال ۱۴۰۴ گفت: فرهنگ با مردم بودن را از ابتدای انقلاب تجربه کرده‌ایم و این تجربه ثابت کرده که با وجود مردم در حل مشکلات موفق بوده‌ایم.

وی با اشاره به توجه ویژه رییس جمهور به موضوع آموزش و پرورش و حضور ایشان در جلسات توسعه عدالت آموزشی در سفر‌های استانی، خاطرنشان کرد: هر کشوری به توسعه، پیشرفت و ترقی دست یافته، قطعاً به آموزش و پرورش خود بها داده است.

ورمقانی با یادآوری ایثار مادر دیواندره‌ای در اختصاص دیه فرزندش به ساخت مدرسه در آن شهر، افزود: استفاده از ظرفیت خیرین نیک‌اندیش، می‌تواند در کردستان مشکل‌گشا باشد.

معاون استاندار در ادامه خواستار تقویت ارتباط روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها با مردم و فرمانداری‌ها شد و تاکید کرد: با توجه به اهمیت بحث مدرسه‌سازی و عدالت آموزشی، باید جلسات شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها به صورت منظم برگزار شود.

وی همچنین اهمیت هوشمندسازی مدارس را متذکر شد و گفت: باید دوره‌های آموزشی نیز برای معلمان برگزار شود تا به دانش و علم روز مجهز و در تعلیم و تعلم آینده‌سازان کشور بیش از پیش موفق باشند.