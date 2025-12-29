اولین رویداد تورنمنت پرش با اسب جایزه بزرگ جام آلفا با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته اول مسابقات پرش با اسب جایزه بزرگ جام آلفا از اول تا پنجم دی‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی باشگاه سوارکاری آلفا واقع در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی برگزار و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

هفته اول این رقابت‌ها در هشت گروه سنی و رده‌های مختلف مطابق مقررات ملی و با استقبال خوب علاقه‌مندان به ورزش سوارکاری همراه بود.

در فینال تور بزرگ هفته نخست تورنمنت، ابوالفضل منصوری با اسب هاوانا با نمایشی کم‌نقص موفق شد عنوان نخست این هفته را از آن خود کند. پس از او، عرشیا فیض با اسب مجستی دبلیو و آرش رحمتی با اسب هلونیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تورنمنت پرش با اسب جام آلفا در مجموع طی چهار رویداد برنامه‌ریزی شده است و دور پایانی آن در هفته اول اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. همچنین جایزه ویژه سوارکار برتر تور بزرگ در هفته چهارم و پایانی تورنمنت جام آلفا، یک دستگاه خودرو تویوتا است که از سوی حامی مالی مسابقات اهدا می‌شود.

برچسب ها: مسابقات اسب سواری ، پرش اسب
