باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص خارج شدن محصولات سایپا از خط تولیداظهار داشت: خروج برخی محصولات از خط تولید می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل، پایان عمر محصول بر اساس استانداردهای جدید است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، محصول از تولید خارج می‌شود. اما در برخی موارد، از جمله محصولات نیسان، اگر الزامات و محدودیت‌های جدید ایجاد نشود و محصول بتواند استانداردها را پاس کند، با انجام اصلاحات و تغییرات لازم، به‌روزرسانی شده و به تولید ادامه خواهد داد.»

وی افزود:«در سال جاری نیز محصولات جدیدی به سبد تولید اضافه خواهد شد و عرضه این محصولات بدون برگزاری مراسم‌های ویژه انجام شد.

او ياد آور شد: سال آینده تمامی محصولات سایپا با نیوفیس جدید و موتورهای جدید عرضه خواهند شد و ما از دل محصولات یک محصول جدید عرضه خواهیم کرد.

مدیرعامل سایپا در ادامه درباره وضعیت تولید و تحویل خودروی ساینا توضیح داد:«خودروی ساینا در دو تیپ بنزینی و دوگانه‌سوز تولید می‌شود. در خصوص ساینا دوگانه‌سوز، تعهدات تحویل تا ابتدای شهریورماه، یعنی تحویل‌های مربوط به مردادماه، انجام شده و در حال حاضر تحویل‌های شهریور با تأخیر مواجه است.»

شیخ‌زاده ادامه داد:«در مورد ساینا بنزینی، تحویل‌ها آغاز شده و عملاً تأخیر یک‌ساله‌ای وجود ندارد. البته ممکن است مشتریان فاصله زمانی بین ثبت‌نام و تحویل را ملاک قرار دهند؛ به‌عنوان مثال ثبت‌نام در مهر ۱۴۰۳ با موعد تحویل مهر یا آبان ۱۴۰۴. اما برای ما، تاریخ تحویل خودرو ملاک اصلی است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد:«در حال حاضر میزان تأخیر تحویل خودرو ساینا حدود یک ماه است و پیش‌بینی می‌کنیم حداکثر طی دو هفته آینده، تحویل‌ها تا حوالی آبان‌ماه به‌روز شود.»