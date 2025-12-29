باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب درگذشت فقیه مجاهد و آگاه آیتالله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیتالله آقای حاج سید علی شفیعی رحمتالله علیه را که از علمای وارستهی خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همهی مردم اهواز تسلیت عرض میکنم. این عالم پرهیزگار، علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقهی جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تا اکنون بودند و انشاءالله با قبول الهی مشمول رحمت و مغفرت خداوند میباشند.
سید علی خامنهای
۱۴۰۴/۱۰/۸