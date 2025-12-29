مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری از تداوم عملیات برق‌رسانی و اتصال مجدد برق در پی وقوع صاعقه و بارش سنگین برف خبر داد و تأکید کرد: نیرو‌های عملیاتی از ساعات اولیه حادثه به‌صورت شبانه‌روزی در حال ترمیم شبکه‌های آسیب‌دیده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - مجید فرهزاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به وقوع صاعقه شدید و بارش سنگین برف در روز گذشته، اظهار داشت: این شرایط جوی موجب بروز اختلال در بخشی از شبکه‌های برق‌رسانی استان و قطعی موقت برق در برخی مناطق شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیرو‌های عملیاتی و فنی شرکت در محل‌های آسیب‌دیده حضور یافتند و با به‌کارگیری تمام توان و تجهیزات موجود، عملیات رفع عیب و مرمت شبکه‌ها را آغاز کردند.

فرهزاد با قدردانی از صبر و همکاری شهروندان، تصریح کرد: تلاش‌ها برای برق‌رسانی و اتصال مجدد برق تا رفع کامل مشکلات شبکه و دستیابی به پایداری برق همه مشترکان ادامه خواهد داشت و تیم‌های عملیاتی به‌صورت مستمر در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هدف اصلی، بازگرداندن هرچه سریع‌تر برق پایدار و جلوگیری از بروز اختلالات احتمالی در شرایط نامساعد جوی است.

