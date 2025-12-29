اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورد نتایج اخیر این تیم تشکیل جلسه دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست امروز هیئت مدیره باشگاه استقلال نتایج ضعیف این چند هفته در لیگ برتر فوتبال بررسی شد اما در نهایت همه اعضا رای به ابقای ساپینتو دادند و گفته می‌شود بازی با سپاهان یکی از دلایل مدیران استقلال برای فرصت دوباره به کادر فنی است.

شنیده‌ها حاکی است در صورت شکست استقلال در مقابل تیم فوتبال سپاهان شاید تصمیم هیئت مدیره در مورد ساپینتو عوض شد و هیئت مدیره باز هم جلسه اضطراری تشکیل دهد.

تیم فوتبال استقلال برای ماندن در کورس قهرمانی لیگ برتر باید از بازی مقابل سپاهان با امتیاز خارج شود.

این دیدار روز ۱۱ دی در اصفهان برگزار خواهد شد.