اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورد نتایج اخیر این تیم تشکیل جلسه دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست امروز هیئت مدیره باشگاه استقلال نتایج ضعیف این چند هفته در لیگ برتر فوتبال بررسی شد اما در نهایت همه اعضا رای به ابقای ساپینتو دادند و گفته می‌شود بازی با سپاهان یکی از دلایل  مدیران استقلال برای فرصت دوباره به کادر فنی است.

شنیده‌ها حاکی است در صورت شکست استقلال در مقابل تیم فوتبال سپاهان شاید تصمیم هیئت مدیره در مورد ساپینتو عوض شد و هیئت مدیره باز هم جلسه اضطراری تشکیل دهد.

تیم فوتبال استقلال برای ماندن در کورس قهرمانی لیگ برتر باید از بازی مقابل سپاهان با امتیاز خارج شود.

این دیدار روز ۱۱ دی در اصفهان برگزار خواهد شد.

نظری جویباری: جنپو با نظر ساپینتو جذب شده است
جلسه استقلالی‌ها برای خروج از بحران
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
ساپینتو: تیمی بهتر از استقلال ندیده‌ام!
شکرریز: شعار‌های قومیتی باعث سقوط تیم به دسته پایین‌تر می‌شود
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس
ارسال دفاعیات باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده بیرانوند
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
آقاپنجی؛ از درخشش در زمین‌های فوتبال تا مبارزه روی تخت بیمارستان
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال آغاز شد
بررسی چالش اسکان کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
محرومان بازی تراکتور و ملوان
مبارزه پیام احمدی و حریف گرجستانی بهترین مسابقه سال ۲۰۲۵
کمیته انضباطی نساجی را نقره داغ کرد
ساعت بازی تراکتور تغییر کرد
سه مدافع در صف خروج استقلال
داور دیدار‌های معوقه لیگ برتر مشخص شد
نظری جویباری: جنپو با نظر ساپینتو جذب شده است
ابقای موقت ساپینتو؛ سپاهان آخرین فرصت
برگزاری اولین رویداد از تورنمنت جایزه بزرگ پرش با اسب جام آلفا
اعلام نتایج ۶ شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات رپید دوحه
آمار شگفت انگیز برونو فرناندز در خلق موقعیت
فقر گلزنی در لیگ برتر فوتبال ادامه دار است
هادی ساروی نامزد برترین ورزشکار سال جهان شد
۱۰ درصد از قرارداد اعضای باشگاه آلومینیوم اراک کسر شد
تیم ملی هندبال مردان ایران راهی بحرین شد
برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته از ۱۳ دی
نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال آغاز شد
سپاهان با پیوستن آریا یوسفی به پرسپولیس موافقت کرد
رضاییان می‌خواهد بماند/ ساپینتو مثل برانکو شد
آقاپنجی؛ از درخشش در زمین‌های فوتبال تا مبارزه روی تخت بیمارستان
بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی
جلسه استقلالی‌ها برای خروج از بحران
دیدار دوستانه پرسپولیس با یک تیم آفریقایی
اعلام زمان بازی‌های استقلال و تراکتور در جام حذفی فوتبال
پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شد
پیروزی مدعیان در سری آ ایتالیا/ بالای جدول دست نخورده باقی موند + فیلم
شکرریز: شعار‌های قومیتی باعث سقوط تیم به دسته پایین‌تر می‌شود
ارسال دفاعیات باشگاه پرسپولیس در مورد پرونده بیرانوند
رونمایی از سبد خرید اوسمار برای تقویت پرسپولیس