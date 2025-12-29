شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از نهم دی به عنوان تقویت گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی کشور یاد کرد و از برپایی این مراسم در میدان امام حسین (ع) تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز، دوشنبه ۸ دی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یوم‌الله ۹ دی، نماد درخشان بلوغ سیاسی، همبستگی اجتماعی و حضور مسئولانه ملت ایران در صیانت از مسیر انقلاب اسلامی است. این روز تاریخی، جلوه‌ای روشن از آن حقیقت بنیادین است که هرگاه انسجام ملی، آگاهی عمومی و پیوند مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب در کنار یکدیگر قرار گیرد، پیچیده‌ترین چالش‌ها نیز خنثی و مسیر پیشرفت کشور هموار خواهد شد.

این شورا افزود: ۹ دی یادآور نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ ثبات، امنیت و اقتدار ملی است؛ حضوری که نه از سر هیجان، بلکه برخاسته از فهم عمیق شرایط، اعتماد به راه انقلاب و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور شکل گرفت. این سرمایه اجتماعی گران‌سنگ، همواره عامل اصلی عبور ملت ایران از مقاطع حساس تاریخی بوده و امروز نیز به‌عنوان پشتوانه‌ای راهبردی در برابر فشارها، تحریف‌ها و جنگ اراده‌ها ایفای نقش می‌کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بازخوانی پیام ۹ دی، در حقیقت بازخوانی فرهنگ وحدت، قانون‌مداری و هم‌افزایی ملی است؛ فرهنگی که جامعه را در برابر دوقطبی‌سازی‌ها و تفرقه‌افکنی‌ها واکسینه می‌کند و مسیر حرکت جمعی به سوی آینده‌ای مقتدر و عزتمند را تثبیت می‌سازد. زنده نگه‌داشتن این تجربه تاریخی، نه صرفاً یادآوری یک واقعه، بلکه تقویت یک گفتمان پایدار در حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با دعوت از مردم ایران برای حضور در مراسم‌های بزرگداشت این روز اعلام کرد: این مراسم در تهران، سه‌شنبه ۹ دی از ساعت ۱۴:۳۰ در میدان آئینی امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

