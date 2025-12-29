مدیرکل ثبت احوال استان فارس از کاهش ۷ درصدی نرخ رشد جمعیت و ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد وقایع حیاتی در ۹ ماهه اخیر در استان خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید عباس هاشمی مدیرکل ثبت احوال استان فارس امروز در نشست خبری با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی اطلاعات جمعیتی کشور، اعلام کرد: ثبت تمام ولادت‌ها باید ظرف ۱۵ روز و فوت‌ها قبل از ۱۰ روز انجام شود تا آمار پایگاه جمعیتی به‌روز باقی بماند.

او، به پیشرفت‌های سازمان ثبت احوال اشاره کرد و توسعه سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سهیم) را یکی از این اقدامات برشمرد.

مدیرکل ثبت احوال فارس مهم‌ترین زیرساخت صدور گواهی انحصار وراثت در سامانه سهیم را تکمیل پایگاه سببی و نسبی دانست.

پیشرفت ۹۵ درصدی شجره‌نامه سببی و نسبی در فارس

هاشمی خاطرنشان کرد که درختواره سببی و نسبی (شجره‌نامه) افراد در استان فارس ۹۵ درصد پیشرفت داشته است.

پایان پروژه استخراج شماره ملی از اسناد قدیمی تا بهمن‌ماه در فارس

او ادامه داد: تلاش بر این است که این کار سنگین، که شامل استخراج شماره ملی از اسناد قدیمی مربوط به سال ۱۲۹۷ و تعیین نسبت افراد (همسر، پدر، مادر، فرزند، وراث) می‌شود، تا پایان بهمن یا دی‌ماه جاری به اتمام برسد.

مدیرکل ثبت احوال فارس خاطرنشان کرد: سامانه سهیم برای صدور گواهی انحصار وراثت نیاز به راستی‌آزمایی هویت ورثه در فضای دیجیتال دارد.

فارس، بزرگترین استان در ثبت احوال

هاشمی با اشاره به جایگاه استان در ساختار کشوری ثبت احوال، تصریح کرد:استان فارس بزرگترین استان ثبت احوال کشور است و حدود ۴۴ اداره در سراسر استان به ارائه خدمات مشغول هستند.

او همچنین به قدمت این سازمان اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت احوال در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۲۹۷ تشکیل شد. در سوم دی‌ماه جاری، ۱۰۷ سال از عمر سازمان گذشت و کشور وارد یکصد و هشتمین سالگرد تاسیس این سازمان شد.

مدیرکل ثبت احوال فارس خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۶۷ به بعد، دیگر شماره شناسنامه وجود نداشته و تنها شماره ملی برای متولدین تخصیص داده شده است و افراد متولد شده پیش از سال ۱۳۶۷ نیز با محاسبات ریاضی، کد ۱۰ رقمی را دریافت کردند.

هاشمی یادآور شد: پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در سال ۱۳۷۱ راه‌اندازی شد و امروز بزرگترین و مهم‌ترین مرجع آمار‌های انسانی کشور است.

او اضافه کرد: این پایگاه حدود ۱۲۰ میلیون رکورد از ایرانیان (شامل فوتی‌ها و در قید حیات) را در خود جای داده است.

مدیرکل ثبت احوال فارس همچنین نقش این سازمان را در حکمرانی مهم دانست و گفت: حکمرانی هر کشوری به نظام هویتی آن جامعه بستگی دارد و عدم ثبت و شناسایی هویت افراد، مشکلات و آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت.

او همچنین از تلاش کسانی که در طول این سال‌ها «هویت ما ایرانی‌ها» را ثبت و حفظ کرده‌اند، یاد کرد.

۲۰ هزار گواهی انحصار وراثت در فارس صادر شد

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که این سازمان، صدور گواهی انحصار وراثت را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور ذی‌نفعان و وراث آغاز کرده است. هدف از این اقدام، کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌ها و افزایش سرعت خدمات‌رسانی است.

به گفته او، در ۹ ماه گذشته، ۲۰۸۱۱ درخواست صدور گواهی انحصار وراثت در استان فارس ثبت شده است. همچنین حدود ۲۰ هزار مورد از این گواهی‌ها صادر شده و تنها ۷۰۰ مورد به دلیل مغایرت‌های شکلی باقی مانده است.

مدیرکل ثبت احوال فارس اضافه کرد: برای افرادی که تاریخ فوتشان از سوم مرداد ۱۴۰۴ به بعد باشد، سازمان ثبت احوال موظف است ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت را بدون مراجعه وراث صادر کند. ثبت درخواست برای شهروندانی که فوتشان قبل از سوم مرداد ۱۴۰۴ بوده نیز شامل درصد بیشتری از کار بوده است.

شناسنامه در آینده نزدیک به فایل PDF تبدیل می‌شود

هاشمی اظهارداشت: برای آماده‌سازی صدور گواهی انحصار وراثت، پایگاه سببی و نسبی (شجره‌نامه الکترونیکی) نیز ایجاد شده و ۹۵ درصد از این کار در استان فارس انجام شده است.

او همچنین اعلام کرد که از آذرماه سال گذشته، با حضور وزیر کشور، صدور گواهی ولادت به صورت الکترونیکی آغاز شده و فیزیک گواهی ولادت حذف شده است.

۳۲ هزار سند در ثبت احوال فارس ممنوع‌الخدمات شد

به گفته مدیرکل ثبت احوال فارس؛ در آینده‌ای نزدیک، فیزیک شناسنامه نیز حذف خواهد شد و مشخصات به صورت یک فایل PDF خواهد بود که دستگاه‌های مرتبط با ورود به سامانه‌های پایگاه ثبت احوال می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.

هاشمی توضیح داد: در حال حاضر، کار سنگینی برای استخراج شماره ملی افراد و تعیین همسر، پدر، مادر، فرزند و وراث آنها برای اسناد قدیمی (از سال ۱۲۹۷) در جریان است.

او اعلام کرد که با همکاری قوه قضائیه، ۳۲ هزار سند در ثبت احوال استان فارس ممنوع‌الخدمات شده است.

پیشرفت پروژه پایگاه سببی و نسبی تا پایان دی یا بهمن

مدیرکل ثبت احوال فارس ادامه داد: به منظور به‌روزرسانی آمار جامعه، مرکز رصد جمعیت وزارت کشور در سازمان ثبت احوال راه‌اندازی شده و مرکز رصد جمعیت استان فارس نیز در استان فعال شده است. این مرکز داده‌های استراتژیک و بسیار خوبی را برای تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد.

هاشمی همچنین افزود: تلاش بر این است که تکمیل پروژه پایگاه سببی و نسبی، حداقل تا پایان دی یا بهمن ماه به اتمام برسد.

کاهش ۷ درصدی رشد جمعیت فارس/۳۵ هزار و ۷۴۷ مورد وقایع حیاتی در ۹ ماهه

مدیرکل ثبت احوال استان فارس در ادامه سخنانش از کاهش ۷ درصدی نرخ رشد جمعیت و ثبت بیش از ۳۵ هزار مورد وقایع حیاتی در ۹ ماهه اخیر خبر داد.

او همچنین به کاهش آمار طلاق و ازدواج در این دوره اشاره کرد و آمار وقایع حیاتی ۹ ماهه استان فارس را شامل ۳۵ هزار و ۷۴۷ مورد تولد اعلام کرد که ۱۸ هزار و ۶۴۳ مورد پسر و مابقی دختر بوده است.

مدیرکل ثبت احوال فارس به کاهش تولد هم اشاره و عنوان کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. به عنوان مثال، در دوره مشابه قبلی ۳۸ هزار مورد تولد ثبت شده بود که اکنون به ۳۵ هزار مورد رسیده و نشان‌دهنده کاهش ۷ درصدی رشد جمعیت است.

هاشمی به آمار فوتی‌های ثبت شده در سال جاری با تعداد ۲۰ هزا و ۲۶ مورد نیز اشاره و اعلام کرد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۴۷ مورد مرد و ۸ هزار و ۲۷۹ مورد زن بوده است.

کاهش آمار ازدواج و طلاق در فارس

او خاطرنشان کرد: آمار ثبت فوتی‌ها روند افزایشی در سال جاری داشته است.

مدیرکل ثبت احوال فارس ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل کاهش داشته است و آمار طلاق نیز کاهشی بوده است.

هاشمی به نسبت ازدواج به طلاق هم اشاره و ادامه داد: این نسبت با کاهش ۳۳- درصدی مواجه بوده است.

او اضافه کرد: ثبت احوال استان توانست در ۱۲ روز پایانی سال گذشته، حدود ۳۰۰۰ خدمت به مراجعان ارائه دهد.

مدیرکل ثبت احوال فارس به همکاری با بانک‌ها هم اشاره و بیان کرد: مقرر شده شورای هماهنگی بانک‌ها مکاتباتی انجام دهند تا از دریافت کپی مدارک خودداری شود.

۹۰ درصد کارت‌های ملی هوشمند در فارس صادر شد

هاشمی در بخش دیگری از سخنانش اطلاعاتی در خصوص کارت ملی هوشمند، شناسنامه و گواهی انحصار وراثت نیز ارائه داد و گفت: تا کنون، ۴،۳۸۲،۹۰۹ مورد ثبت‌نام کارت ملی هوشمند در استان فارس انجام شده است. از این تعداد، برای ۳،۹۲۴،۸۱۲ مورد کارت صادر شده است؛ این آمار نشان می‌دهد که حدود ۹۰ درصد کار صدور انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۳،۸۷۵،۳۳۸ مورد از کارت‌های صادر شده، توسط متقاضیان تحویل گرفته شده است. تعداد قابل توجهی کارت صادر شده در دفاتر پیشخوان موجود است که به دلایل مختلف متقاضیان برای تحویل مراجعه نکرده‌اند. به این افراد پیامک ارسال شده و همکاران نیز با آنها تماس گرفته‌اند تا مراجعه کرده و کارت خود را تحویل بگیرند.

مدیرکل ثبت احوال فارس اضافه کرد: وزیر محترم تأکید کرده‌اند که صف انتظار ۶ میلیونی (کشوری) برای چاپ کارت ملی پسندیده نیست و باید هرچه سریع‌تر کارت‌ها صادر و برای متقاضیان ارسال شود.

انحصار وراثت الکترونیک؛ ۲۲ هزار گواهی صادر و ۷۰۰ مورد اعتراض ثبت شد

به گفته هاشمی، اداره صدور کارت ملی ثبت احوال ۲۴ ساعته فعال است و به محض رسیدن کارت‌های خام، آنها را در کمترین زمان ممکن صادر خواهد کرد.

او به عکس کارت‌های جدید هم اشاره و بیان کرد: قرار است یک کارت هوشمند جدید با بارکد QR کد طراحی شود.

مدیرکل ثبت احوال فارس تاکید کرد: کارت‌های ملی (که اعتبارشان تمام شده) تا پایان ۱۴۰۵ تمدید اعتبار شده‌اند و فعلاً نیازی به مراجعه برای تمدید نیست.

هاشمی به لزوم تعویض شناسنامه مستعمل و قدیمی هم اشاره کرد و توضیح داد: اگر شناسنامه مستعمل، دارای آب‌گرفتگی، ناخوانا یا عکس قدیمی باشد و در مراجعه به مراکز خدمات‌رسان (مانند بانک‌ها و...) نتوانید خدمت بگیرید، باید برای تعویض اقدام کنید.

او با بیان این نکته که اگر شناسنامه از نوع مکانیزه نباشد، ثبت‌نام کارت ملی هوشمند با مشکل مواجه خواهد شد، عنوان کرد: تا کنون ۱۶۰،۰۰۰ مورد تعویض شناسنامه به صورت متمرکز در استان فارس انجام شده است.

مدیرکل ثبت احوال فارس به انحصار وراثت الکترونیک هم اشاره کرد و گفت: از مردادماه، کار انحصار وراثت به‌صورت کاملاً سیستمی و با همکاری ثبت احوال انجام می‌شود. از ۲۲،۰۰۰ مورد صادر شده، ۷۰۰ مورد اعتراض ثبت شده که بیشتر آنها به دلیل وجود ورثه اضافی یا عدم ثبت فوت در سیستم بوده است (مثلاً فردی سال ۷۴ فوت کرده ولی فوتش ثبت نشده).

هاشمی افزود: در آینده نزدیک، قرار است خدمت احراز هویت انفرادی (سببی نسبی) به بانک‌ها و دستگاه‌های بهره‌بردار داده شود. البته این به معنای آن است که اطلاعات فرزند، همسر، پدر و مادر شخص به صورت سیستمی در اختیار قرار می‌گیرد و دیگر نیازی به ارائه تصویر شناسنامه نخواهد بود.