باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان امروز دوشنبه سه پیشنهاد برای انتخاب نامزد پست ریاستجمهوری عراق ارائه کرد.
بارزانی در بیانیهای اظهار داشت: «در مورد پست ریاستجمهوری عراق، تمامی احزاب کردستان باید به این باور برسند که این جایگاه سهم کُردهاست؛ اما برای اینکه رئیسجمهور نماینده واقعی مردم کردستان باشد، باید سازوکار انتخاب او تغییر کند و دیگر هیچ حزبی این پست را دارایی اختصاصی یا در انحصار خود نداند.»
وی افزود: «سازوکار انتخاب باید به یکی از این سه روش باشد: ۱. پارلمان کردستان شخصی را به عنوان نماینده کُردها برای تصدی این پست تعیین کند. ۲. تمامی احزاب کردستان گرد هم آمده و بر سر یک شخصیت واحد توافق کنند. ۳. نمایندگان و فراکسیونهای کُرد در مجلس نمایندگان عراق، فردی را برای این جایگاه انتخاب کنند.»
بارزانی خاطرنشان کرد: «الزاما نباید فرد انتخابشده عضو حزب دموکرات یا اتحادیه میهنی کردستان (دو حزب بزرگ اقلیم کردستان) باشد، بلکه میتواند از جریانهای دیگر یا شخصیتی مستقل باشد.» او در پایان تاکید کرد که مهمترین مسئله، دستیابی به یک اجماع کُردی است تا فرد منتخب، نماینده واقعی مردم کردستان در جایگاه ریاستجمهوری عراق باشد.
این درحالی است که پیش از این «هیوا محمد» عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد که طبق عرف سیاسی رایج در این کشور، پست ریاست جمهوری به این اتحادیه می رسد و از حق قانونی و سیاسی خود چشم پوشی نخواهد کرد.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)