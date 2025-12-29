باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - ذوالفقاری رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه‌ هوافضا، در جهان و همچنین در کشور ما، به‌عنوان فناوری‌های اقتدارآفرین مورد توجه فراوان قرار گرفته‌اند. این حوزه می‌تواند موجب ارتقای جایگاه ملی ایران در میان کشور‌های پیشرفته‌ی دارای توانمندی هوافضایی شود و نقشی تعیین‌کننده در افزایش قدرت ملی ایفا کند.

او افزود: یکی از بخش‌های مهم این صنعت، حوزه‌ ماهواره‌ها و سنجش از دور است که کاربرد گسترده‌ای در مدیریت کلان کشور دارد. این فناوری امکان دسترسی به داده‌های دقیق و آنلاین را فراهم می‌سازد و به پیش‌بینی شرایط اقلیمی، وضعیت منابع آب و نیاز‌های کشاورزی کمک می‌کند. بدین ترتیب، تصمیم‌گیری مدیریتی در سطوح ملی بر پایه‌ی داده‌های واقعی و به‌روز انجام می‌گیرد.

ذوالفقاری بیان‌کرد: در عرصه‌ جهانی، مدار‌های خاص و تعریف‌شده‌ای برای استقرار ماهواره‌ها وجود دارد و هر کشور باید در چارچوب همان مدار‌ها فعالیت کند. عمر مفید ماهواره‌ها معمولاً بین دو تا پنج سال است و همین امر ضرورت به‌روزرسانی مداوم این صنعت را ایجاب می‌کند. فناوری در حوزه‌ی ماهواره با سرعت بالایی در حال پیشرفت است و در کشور نیز هر سال شاهد افزوده‌شدن ماهواره‌های جدید با قابلیت‌های پیشرفته‌تر هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ادامه داد: در نام‌گذاری ماهواره‌های ایرانی تلاش شده است از اسامی ملی و هویت‌ساز استفاده شود. همچنین امکان دریافت مستقیم سیگنال‌ها برای کشور فراهم است تا در صورت صلاح‌دید، داده‌های ماهواره‌ها در اختیار سایر کشور‌ها نیز قرار گیرد.

او عنوان کرد: کاربرد‌های این فناوری‌ها در زندگی روزمره بسیار گسترده است. برای نمونه در بخش کشاورزی، امکان تهیه‌ نقشه‌های پیش‌یابی دقیق و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی فراهم می‌شود. این داده‌ها به پیشگیری از بحران‌هایی مانند سیلاب‌ها و وقوع ناگهانی پدیده‌های جوی کمک می‌کند و موجب ارتقای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در بخش‌های حیاتی کشور می‌شود.

ذوالفقاری تصریح کرد: خراسان جنوبی از دیرباز به عنوان استانی فرهنگی و نخبه‌پرور شناخته می‌شود. این استان سرشار از فرهیختگان، دانشجویان و دانشمندان است و امروز نیز در زمینه‌ فناوری و تبدیل دانش به ثروت، نقش مهمی ایفا می‌کند. شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان در حوزه‌های مختلفی از جمله هوافضا، الکترونیک، میکروالکترونیک، مکاترونیک و هوش مصنوعی فعالیت دارند و توانسته‌اند دانش خود را به محصول و ثروت تبدیل کنند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی اظهار کرد: علم و دانش ریشه‌ اقتدار ملی است. در جهان امروز، روند‌های غالب فناوری به‌ویژه در حوزه‌ی هوش مصنوعی، بر اکثر صنایع تأثیرگذارند. امروزه نمی‌توان از کشاورزی، ماشین‌آلات یا خدمات صنعتی سخن گفت بدون آنکه نقش هوش مصنوعی در آن لحاظ شود. محصولاتی که از این روند پیروی نکنند به سرعت از بازار رقابت حذف خواهند شد؛ ازاین‌رو شرکت‌ها ناگزیرند با سرعت فناوری هم‌گام شوند.

او گفت: پارک علم و فناوری خراسان جنوبی محور توسعه‌ی فناوری و نوآوری در استان است و مسیر حرکت از دانایی به دارایی را هموار می‌سازد. در حال حاضر نزدیک به ۲۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در این استان فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در حوزه‌هایی نظیر ماشین‌آلات برداشت زرشک و زعفران، فرآوری محصولات کشاورزی، داروسازی، الکترونیک، میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، فین‌تک و ارز‌های دیجیتال فعال هستند. در سال ۱۴۰۳ میزان فروش این شرکت‌ها حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان و صادرات آنان نزدیک به ۶ میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده‌ زیست‌بوم پویا و فعال فناوری در استان است.

ذوالفقاری افزود: با این حال، ظرفیت خراسان جنوبی بسیار بیش از این است. هدف آن است که شمار شرکت‌های فناور افزایش یابد و افراد ایده‌پرداز بیشتری وارد این حوزه شوند. هر فردی که سه مؤلفه‌ فناوری، نوآوری و کشش بازار را دارا باشد می‌تواند از حمایت‌های پارک علم و فناوری بهره‌مند شود. این حمایت‌ها شامل آموزش، مشاوره، کوچینگ، خدمات حقوقی، مالیاتی و بیمه‌ای و نیز تسهیلات مالی از حدود ۱۰۰ میلیون تومان تا چند ده میلیارد تومان است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی بیان کرد: پارک علم و فناوری محدودیتی از نظر سن، جنسیت یا زمینه‌ی فعالیت ندارد. از دانش‌آموزان مدارس تا ایده‌پردازان ۷۰ ساله داریم که می‌توانند در آن حضور یابند. بخش مدرسه و کالج پارک علم و فناوری با همکاری آموزش و پرورش، آموزش‌های کارآفرینانه را ارائه می‌دهد و هدف آن پرورش استعداد‌های نوآور است. مسیر ارائه و ارزیابی ایده‌ها در این مجموعه شفاف و ساده است و با فراهم‌کردن فضای استقرار رایگان، مشاوره تخصصی و دسترسی به شبکه‌ی حمایتی گسترده، تلاش می‌شود تا ایده‌های خلاقانه به محصول و ثروت تبدیل شوند.