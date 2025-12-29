باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آمده است: نهم دی‌ماه به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، جلوه‌ای ماندگار از هوشیاری، آگاهی و وفاداری ملت بزرگ ایران نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در این پیام تصریح شده، نهم دی‌ماه، اوج وفاداری مبت فهیم ایران اسلامی به ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشان داد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی و تأکید بر احرای دقیق منویات فرمانده معظم کل قوا به ویژه در زمینه «اتحاد مقدس»، بر تعهد خود در پاسداری از امنیت، آرامش و ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرده است.