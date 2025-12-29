باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نود و دومین دوره حراج سکه طلا چهارشنبه، ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود در این حراج، انواع سکه‌های بهار آزادی ضرب سال ۱۴۰۴ شامل ربع، نیم و تمام سکه، بدون بسته‌بندی عرضه خواهد شد.

او افزود: تمام افراد حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال می‌توانند در حراج شرکت کنند. حداکثر حجم خرید برای هر متقاضی در این جلسه، پنج قطعه سکه تعیین شده است. همچنین سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، ۲۰ قطعه سکه است. شرکت در حراج‌های گذشته، مانعی برای حضور در این دوره ایجاد نمی‌کند.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: باید تاکید کرد تا پایان سال هر هفته روز‌های چهارشنبه در مرکز مبادله حراج سکه برگزار خواهد می‌شود.

او در خصوص سال ضرب سکه‌ها اظهار کرد: هر جلسه از قبل در آگهی حراج سال ضرب سکه‌ها اعلام می‌شود این هفته هم در حراج، سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ عرضه خواهد شد.