باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صبح دوشنبه - ۸ دی ۱۴۰۴ - در نشست استانداران سراسر کشور که با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و روسای کمیسیونهای مرتبط با برگزاری انتخابات در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: در این دوره در هزار و ۴۵۹ شهر ۴۸ هزار و ۴۶۰ روستا انتخابات برگزار میشود که البته ممکن است تعداد روستاها کمتر یا بیشتر شوند. همچنین برای روز انتخابات ۷۰ هزار شعبه اخذ رای پیش بینی کردهایم.
وی به برگزاری همزمان انتخاباتهای میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با انتخابات هفتمین دوره شوراها اشاره کرد و افزود: همزمان با انتخابات هفتمین دوره شوراها، در ۵ حوزه انتخابیه شامل «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستان آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر» انتخابات میان دورهای دوازدهم دوره مجلس شورای اسلامی و در ۴ حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان انتخابات میان دورهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود.
رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: نخستین جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات یکم دی ماه تشکیل و معتمدین از میان افراد فراجناحی انتخاب شدند؛ در حال حاضر نیز هیئتهای اجرایی سراسر کشور تشکیل شدهاند. همچنین نهادهایی از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارتخانههای دفاع، بهداشت، علوم و اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی کل کشور، فرماندهی انتظامی، ثبت احوال، مرکز آمار و صدا و سیما از نهادهایی هستند که در انتخابات پیش رو با وزارت کشور در تعامل هستند.
زینی وند در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، عنوان کرد: تاکنون ۶۶ حزب و ۱۳ جبهه برای ارائه لیست در انتخابات تناسبی رسمیت دارند که این تعداد به روز و بیشتر میشود. همچنین تاکنون ۳ الی ۴ جلسه با نمایندگان احزاب در باره انتخابات تناسبی برگزار شده است.
وی با تاکید بر اینکه به مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست، گفت: برخلاف تصویرسازیهای القایی، میل به مشارکت اجتماعی در جامعه ایران بالاست و اگر بتوانیم شوراها را به زندگی مردم پیوند دهیم، این موضوع بر مشارکت مردم در انتخابات پیش رو تاثیرگذار است. در این دوره حدود ۲۰۰ هزار عضو شورا خواهند شد و این میتواند بازوی اتصال دولت با بدنه جامعه باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین بر ضرورت بازسازی تصویر نهادی از شوراها به مثابه نهاد حل مسئله تاکید و اظهار کرد: در برخی افکار عمومی شوراها بعضاً با حاشیه تعارض و ناکارآمدی شناخته میشوند و این تصویربندی مستقیماً مشارکت را تضعیف میکند که در این زمینه برنامههایی از جمله بازنمای شوراهای موفق و مسئله محور، تفکیک خطاهای فردی از ماهیت نهادی شوراها و برجسته سازی نقش شوراها در کیفیت بخشی تعیین شدهاند. در کشور ۱۳۸۰ شورای شهر داریم که از این تعداد در دورهی ششم فقط ۱۹ مورد منحل شدهاند یعنی چیزی در حدود ۱.۴ درصد؛ همچنین از ۱۹۱ هزار و ۸۲۸ عضو شوراها در کشور ۹۸ نفر سلب عضویت شدند یعنی کمتر از نیم درصد.
زینی وند با اشاره به اهمیت فراهم شدن امکان برای رقابت سالم در انتخابات شوراها گفت: در این زمینه راهبردهایی از جمله نظارت بر تضمین رقابت سالم، نظارت بر حق انتخاب مردم، نظارت بر افزایش اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و تضمین حق حضور گروههای اجتماعی سیاسی متنوع و حتی قومی و مذهبی و همچنین تعامل سازنده میان هیئتهای اجرایی و نظارت و دستگاههای مورد استعلام تعیین شده است.
وی درباره تاثیر حضور جوانان و زنان در انتخابات شوراها به عنوان متقاضی کاندیداتوری در این انتخابات بر میزان مشارکت نیز تاکید کرد: آمار دورههای قبل نشان میدهد که از میان داوطلبان انتخابات شوراها ۴۲ درصد جوانان زیر ۴۰ سال بودند که ۴۱.۲ درصد آنها رأی آوردند همچنین در ادوار قبل ۸ درصد از داوطلبان زنان بودند که ۶.۷ درصد آنها توانستند رای بیاورند؛ این یعنی وقتی جوانان و زنان هستند مردم به آنها رای میدهند. پیش بینی ما از انتخابات پیش رو نیز این است که ۳۰۰ هزار نفر ر این انتخابات نامزد میشوند و اگر ما شاهد سهم زنان و جوانان را ۵۰ درصد بگذاریم حتماً در مشارکت تاثیرگذار خواهند شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خواستار اتخاذ تدابیری در مجلس جهت اصلاح قوانین مربوطه برای پاسخ به مطالبات مطرح شده در خصوص عدم امکان اعتراض افرادی که در جریان انتخابات شوراها صلاحیت آنها از سوی هیئتهای نظارت استانی احراز نشده است، در هیئت نظارت مرکزی شد و گفت: پیش بینی ما این است که اگر در این زمینه تدبیری نشود هم در تنوع و رقابت و هم در میزان مشارکت شاهد تاثیراتی خواهیم بود. همچنین ضرورت دارد تدابیری اتخاذ شود تا اعتبارات تعیینی برای اجرای انتخابات تا پایان هفته جاری تخصیص یابد تا از برنامه زمانبندی عقب نمانیم.
منبع: ایسنا