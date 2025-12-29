سخنگوی انجمن صنایع لبنی از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی درباره آخرین وضعیت مصوبه اصلاح قیمت لبنیات گفت: مصوبه اصلاح قیمت در ششم دی ماه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است.

به گفته وی، براساس این مصوبه افزایش قیمت محصولات لبنی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد رخ داده است، همچنین برخی اقلام لبنی از جمله کره افزایش ۱۰ درصدی داشته است . 

 فربد ادامه داد: در صورت تحویل شیر خام با قیمت مصوب به صنعت لبنیات قیمت ها به میزان اثر آن کاهش خواهد یافت.

سخنگوی انجمن صنعت لبنیات با اشاره به آخرین وضعیت قیمت خرید شیرخام بیان کرد: درحال حاضر قیمت خرید هر کیلو شیرخام توسط کارخانجات لبنی حداقل ۳۵ هزار تومان درب دامداری است که با احتساب هزینه حمل به ۳۶ هزار تومان می رسد.

وی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا و تولید بعد از افزایش قیمت گفت:  بازار عرضه و تقاضا یک بازار نسبی است، گرچه صنعت لبنیات از اتفاقاتی که باعث افزایش قیمت شیر خام شده است راضی نیست و تبعات آن را تحمل می کند و همواره از فشار وارده به مصرف کننده متاسف است. 

برچسب ها: بازار لبنیات ، قیمت لبنیات ، قیمت شیرخام
