سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق لوازم و محتویات داخل خودرو در حین سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "رضا صادقی پور" سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۹ بهارستان، تیم عملیات کلانتری با شگردهای نوین پلیسی و بازبینی دوربینهای محلهای سرقت هویت سارق را شناسایی کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: ماموران برای تسریع در زمان دستگیری سارق، اطلاعات وی را در اختیار تمامی یگانهای گشت زنی قرار دادند.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: ماموران حین گشت زنی هویت سارق را حین تخریب درب صندوق یک خودرو شناسایی و سریعا برای دستگیری وی وارد عمل شدند.
وی افزود:متهم با رویت عوامل به صورت پیاده متواری شده که طی یک تعقیب و گریز پلیسی با اجرای طرح مهار زمینگیر و دستگیر شد.
وی در پایان افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به سه فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.
سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدارهای پلیسی و ایمن نمودن خودروهای خود و عدم پارک خودرو در محلهای تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقتها جلوگیری کنند.
منبع: پلیس