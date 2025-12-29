سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق لوازم و محتویات داخل خودرو در حین سرقت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "رضا صادقی پور" سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: با وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات  داخل خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۹ بهارستان، تیم عملیات کلانتری با شگرد‌های نوین پلیسی و بازبینی دوربین‌های محل‌های سرقت هویت سارق را  شناسایی کردند.

این مقام  انتظامی اضافه کرد: ماموران برای  تسریع در زمان دستگیری سارق، اطلاعات وی را در اختیار تمامی یگان‌های گشت زنی قرار دادند.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: ماموران حین گشت زنی هویت سارق را حین تخریب درب صندوق یک خودرو شناسایی و سریعا برای  دستگیری وی وارد عمل شدند.  

وی  افزود:متهم با رویت عوامل به صورت پیاده متواری شده که طی یک تعقیب و گریز پلیسی با اجرای طرح مهار زمینگیر و دستگیر شد.

وی در پایان افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به سه فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف کرد و برای  سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

سرهنگ صادقی پور به شهروندان توصیه کرد: شهروندان با رعایت هشدار‌های پلیسی و ایمن نمودن خودرو‌های خود و عدم پارک خودرو در محل‌های تاریک و خلوت از وقوع این نوع سرقت‌ها جلوگیری کنند.

منبع: پلیس
 

