پرورش زنبور عسل به همت بانوان رابری + فیلم

شهرستان رابر با دشت‌های ییلاقی و شرایط مناسب، سهم حدود ۵۰ درصدی از تولید عسل استان کرمان را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان رابر به دلیل دارا بودن دشت‌های ییلاقی، یکی از مناطق مستعد برای پرورش زنبور عسل در استان کرمان است و ۵۰ درصد از عسل تولیدی این استان در شهرستان رابر تولید می‌شود.

 

