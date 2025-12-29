پرورش زنبور عسل به همت بانوان رابری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u0631\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0646 \u062f\u0634\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06cc\u0644\u0627\u0642\u06cc\u060c \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u0633\u062a\u0639\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0632\u0646\u0628\u0648\u0631 \u0639\u0633\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648\u00a0\u06f5\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0639\u0633\u0644 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0631 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n