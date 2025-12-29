این شرکت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: افرادی که سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا روز دوشنبه (۲۲ دی ماه جاری) با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «Sejam.ir» و یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

لازم به ذکر است؛ «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.

کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مطمئن شوند.