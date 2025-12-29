باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در همایش سیاسی ـ بصیرتی نیروهای مسلح مستقر در استان فارس به مناسبت حماسه نهم دی، روز بصیرت، در شیراز در این مراسم با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفت: امروز پس از گذشت شانزده سال از آن روزهای فتنه‌انگیز و غبارآلود، ملت ایران با افتخار به گذشته می‌نگرد و نیروهای مسلح و سایر مجموعه‌های نظام هر روز بر افتخارات خود افزوده‌اند و دشمنان هرگز به اهداف خود دست نیافته‌اند.

او افزود: هشتم دی‌ماه برای مردم فارس و شیراز یادآور قیام در حمایت از ولایت و نظام اسلامی است؛ در حالی که سایر نقاط کشور در نهم دی به میدان آمدند. این اقدام مردم فارس الگویی برای دیگر استان‌ها شد و نقش برجسته شیراز در سپهر سیاسی کشور بار دیگر نمایان شود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در تحولات سیاسی کشور گفت: واقعیت این است که شیراز همواره در زمان مناسب وارد میدان شده و نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مردم فارس «رندانه» عمل می‌کنند و این رندی با بصیرت و زیرکی همراه است.

او با یادآوری خاطرات هشتم دی سال ۸۸ که در آن زمان امام جمعه جهرم بوده است، اظهار داشت: در آن شب، شهرهای شیراز، جهرم و کازرون هم‌زمان حرکتی مشترک را آغاز کردند؛ حرکتی که یادآور روزهای انقلاب بود و در شرایط حکومت نظامی، همدلی و همراهی مردم جلوه‌ای ویژه داشت.

ضرورت تحلیل قرآنی در مسائل سیاسی

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از قرآن در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی گفت: اگر تحلیل‌ها بر پایه نظریه‌های غربی بنا شود، نتیجه‌ای جز دنیاطلبی نخواهد داشت. تحلیل صحیح باید بر اساس آموزه‌های قرآنی باشد تا ما را در میدان عمل پای کار دین نگه دارد.

او افزود: طبق آیات قرآن، افراد باتقوا چشم دلشان باز است و حقیقت را می‌بینند. بصیرت بدون تقوا حاصل نمی‌شود و جلسات بصیرتی تنها مقدمه‌ای برای این مسیر هستند. آنچه بصیرت را در رفتار انسان آشکار می‌کند، تقواست.

مقابله با جنگ فرهنگی دشمن

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تلاش دشمنان در جنگ فرهنگی برای تغییر نگرش‌های جامعه گفت: قرآن راه مقابله با این حملات را ذکر و تقوا معرفی می‌کند. ذکر تنها تکرار لفظی نیست، بلکه ترک گناه و پایبندی به واجبات است. شهدا با همین بصیرت و تحلیل درست توانستند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند.

او تصریح کرد: بی‌اعتنایی به رهنمودهای رهبری نافرمانی خداوند است و موجب لغزش در صحنه‌های فتنه خواهد شد. اطاعت از ولایت واجب و مخالفت با آن حرام است.

بصیرت؛ ثمره ذکر و تقوا

آیت‌الله دژکام در پایان خاطرنشان کرد: بصیرت زمانی حاصل می‌شود که اهل ذکر باشیم و ذکر در این میدان، پایبندی به واجب و پرهیز از حرام است. اگر چنین باشیم، خداوند در لحظه نیاز بصیرت را به ما عطا خواهد کرد. شهدا با اطاعت از ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان، الگوهای حقیقی بصیرت هستند و وظیفه ماست که راه آنان را ادامه دهیم.