باشگاه خبرنگاران جوان - در روزگاری که ارزش و شرافت افراد با نسب و قبیله سنجیده میشد، امام صادق علیهالسلام با یک جمله کوتاه، معیار واقعی برتری انسانها را آشکار کرد: شرافت نه با تبار، بلکه با ولایت و ایمان است. داستانی که هنوز امروز هم پیامهای قدرتمند عدالت و برابری را به ما منتقل میکند.
امام صادق(ع) در مواجهه با فخر فروشی یک مرد قریشی، معیار حقیقی شرافت را تبیین کردند. ایشان خطاب به یار مورد تحقیر قرار گرفته فرمودند: «پاسخش را بده؛ تو به سبب ولایت، از نظر نسب از او شریفتری».
بنابر روایت حوزه امام صادق(ع) با یک جمله، معیارهای اجتماعی عصر جاهلیت را واژگون کرد: «شرافت با ولایت است، نه نسب.»
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَجُلًا مِنْ قُرَیْشٍ یُکَلِّمُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَاسْتَطَالَ عَلَیْهِ الْقُرَیْشِیُّ بِالْقُرَشِیَّةِ وَ اسْتَخْزَی الرَّجُلَ لِقُرَشِیَّتِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجِبْهُ فَإِنَّکَ بِالْوَلَایَةِ أَشْرَفُ مِنْهُ نَسَباً.
راوی نقل می کند:
امام صادق علیهالسلام فرمود: روزی شنید که مردی از قریش با یکی از یاران ما سخن میگفت.
آن مرد قریشی به قریشی بودن خود بر او فخر فروخت و او را به خاطر قریشی نبودنش کوچک شمرد.
امام صادق علیهالسلام به آن یار فرمود: «پاسخش را بده، زیرا تو به سبب ولایت (اهلبیت) از او از نظر نسب شریفتر هستی.»
منبع: خبر آنلاین