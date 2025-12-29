باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین سینایی در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش فارس که در باشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد، اعلام کرد: از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی آموزش و پرورش در آستانه بهره‌برداری، ۲۰۰ پروژه مربوط به استان فارس است که تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد. وی تأکید کرد: احداث هنرستان‌ها در طرح نهضت مدرسه‌سازی در اولویت قرار دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس همچنین خاطرنشان کرد: در سطح کشور ۳۲ دانشگاه جامع فرهنگیان احداث خواهد شد که بزرگ‌ترین آن در شیراز ساخته می‌شود.

هدف‌گذاری ساخت بیش از ۴۴۰۰ کلاس درس

محمود رضایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت درک عمیق اهداف نهضت مدرسه‌سازی گفت: سرانه فضای آموزشی استان فارس در آغاز این طرح ۶.۶ مترمربع بود و قرار است در پایان نهضت به بیش از ۸ مترمربع برسد.

او افزود: برای استان فارس احداث ۶۶۳ مدرسه با بیش از ۴۴۰۰ کلاس درس هدف‌گذاری شده است که تاکنون بیش از ۷۰۰ کلاس به بهره‌برداری رسیده و ۲۰۰ کلاس دیگر آماده افتتاح است.

رضایی میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها را حدود ۸ همت اعلام کرد و گفت: این پروژه‌ها با مشارکت خیرین و تخصیص منابع دولتی به سرانجام خواهد رسید.

پیشتازی فارس در اجرای نهضت مدرسه‌سازی

محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، نیز در این نشست اظهار کرد: استان فارس با فاصله از سایر استان‌ها در اجرای نهضت مدرسه‌سازی پیشتاز است. وی افزود: اخیراً ۳۲ ملک مازاد آموزش و پرورش فارس در طرح مولدسازی قرار گرفته که گامی مهم در تغییر کاربری و بهره‌برداری بهینه از املاک محسوب می‌شود.

کلاری با اشاره به احداث دانشگاه فرهنگیان در شیراز گفت: این پروژه بزرگ و میمون به‌زودی به ثمر خواهد نشست. وی تأکید کرد: مردمی‌سازی در اجرای نهضت مدرسه‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد و ادامه این طرح با محوریت مدیران و روسای آموزش و پرورش دنبال خواهد شد.

راهکار‌های توسعه عدالت آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش فارس پنج راهکار اصلی برای ادامه نهضت مدرسه‌سازی را برشمرد: توجه به محتوای آموزشی، آغاز مطلوب سال تحصیلی، چینش مناسب کلاس‌ها، استفاده از روش‌های فعال تدریس و ایجاد محیط‌های متنوع یادگیری همراه با ارزشیابی پایانی. وی افزود: در سفر‌های شهرستانی این موارد به‌طور دقیق ارزیابی خواهد شد.

کلاری همچنین از راه‌اندازی مجدد موزه تاریخ آموزش و پرورش فارس خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم یکی از غنی‌ترین موزه‌های تعلیم و تربیت کشور را ایجاد کنیم.

او در ادامه اظهار داشت: برای رفع مشکلات برخی فرهنگیان در بند جرائم غیرعمد، مجموعه‌ای تشکیل شده تا راهکار‌های آزادی آنان فراهم شود. همچنین باید خیرین را به سمت خرید تجهیزات آموزشی سوق داد و از اقدامات نیک آنان به‌طور شایسته تقدیر کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در پایان بر ضرورت برگزاری امتحانات با امنیت کامل تأکید کرد و گفت: سلامت آزمون‌ها بسیار مهم است و روسای ادارات باید تمامی موارد را پیش‌بینی و برای آن برنامه‌ریزی کنند.

احداث قریب‌الوقوع بزرگترین دانشگاه جامع فرهنگیان کشور در شیراز

علی شیروانی شیری، در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر استان، اظهار کرد: چنانکه رئیس جمهور بار‌ها تأکید کردند هر مشکلی را با تدبیر، مشارکت و همراهی می‌شود حل کرد.

او افزود: کیفیت در تعامل با کمیت معنا پیدا می‌کند نیروی انسانی مهمترین عنصر در نظام تعلیم و تربیت است و این دانشگاه فرهنگیان است که این نیرو را تربیت می‌کند.

شیروانی تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان، سرچشمه شکل گیری هویت معلمی است و می‌توان در این دانشگاه نیروی انسانی مورد نظر را پرورش داد.

او ادامه داد: انتظار می‌رود ادارات آموزش و پرورش در برخورد با دانشجو معلمان به گونه‌ای عمل کنند که انگیزه معلم شدن را در آنها تقویت کند.

سرپرست مدیریت امور پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان فارس، خاطر نشان کرد: با تخصیص ۱۰ هکتار زمین در شیراز که اخیراً صورت گرفت ساخت بزرگترین دانشگاه جامع فرهنگیان کشور در فارس، آغاز می‌شود.

او با تقدیر از تعامل خوب ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان با دانشگاه فرهنگیان استان گفت: در راستای سیاست‌های دولت در مرکز هر استان یک دانشگاه جامع فرهنگیان احداث و دانشجو معلمان استان در این دانشگاه پذیرش می‌شوند.