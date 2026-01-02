مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده، قیمت تا پایان سال تغییری ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: طی ماه های اخیر با وجود ورود قابل توجه نهاده‌های دامی از مبادی شمالی و جنوبی کشور، مشکلاتی در حوزه تامین و تخصیص ارز وجود داشت که با واگذاری توزیع به پشتیبانی امور دام، این چالش به طور قابل توجهی رفع شده است.

به گفته وی، بنابر آمار تا پایان سال سه میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

جعفری قیمت مصوب هرکیلو ذرت و جو را ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده تا پایان سال، قیمت تغییری نخواهد داشت.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام ادامه داد: سهم نهاده‌های دامی دی‌ماه طی یک تا دو روز آینده در بازارگاه بارگذاری می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند از ۱۰۰ درصد سهمیه خود استفاده کنند.

وی گفت: از ابتدای آذرماه توزیع نهاده‌های دامی فقط باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود که با اجرای این سیاست، پدیده‌هایی مانند پشت‌فاکتوری، خالی‌فروشی و چند نرخی بودن نهاده‌های دامی از چرخه توزیع حذف شده و شفافیت و عدالت بیشتری در تامین نهاده برای تولیدکنندگان دام و طیور ایجاد شده است.

برچسب ها: نهاده دامی ، واردات ذرت ، کنجاله سویا
خبرهای مرتبط
واردات نهاده‌های دامی ۸ درصد افزایش یافت
شیوع تب برفکی تولید شیر و گوشت را ۲۰ درصد کاهش داد
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همان همیشگی؛ حذف یا تداوم پرداخت ارز ترجیحی؟!
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟
نهاده موجود در بنادر بیش از نیاز کشور است
مصرف گاز به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
آخرین اخبار
مصرف گاز به ۶۵۶ میلیون متر مکعب رسید
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟
نهاده موجود در بنادر بیش از نیاز کشور است
همان همیشگی؛ حذف یا تداوم پرداخت ارز ترجیحی؟!
ترافیک سنگین در بسیاری از نقاط شمالی کشور
کاهش دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور از ۱۲ دی
نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با وزیر صمت
برآورد کاهش ۲۰ تا ۶۰ درصدی تولید زعفران
صنعت بیمه به پوست‌اندازی نیاز مبرم دارد
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر