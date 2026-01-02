نهاده موجود در بنادر بیش از نیاز کشور است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: طی ماه های اخیر با وجود ورود قابل توجه نهادههای دامی از مبادی شمالی و جنوبی کشور، مشکلاتی در حوزه تامین و تخصیص ارز وجود داشت که با واگذاری توزیع به پشتیبانی امور دام، این چالش به طور قابل توجهی رفع شده است.
به گفته وی، بنابر آمار تا پایان سال سه میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
جعفری قیمت مصوب هرکیلو ذرت و جو را ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده تا پایان سال، قیمت تغییری نخواهد داشت.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام ادامه داد: سهم نهادههای دامی دیماه طی یک تا دو روز آینده در بازارگاه بارگذاری میشود تا تولیدکنندگان بتوانند از ۱۰۰ درصد سهمیه خود استفاده کنند.
وی گفت: از ابتدای آذرماه توزیع نهادههای دامی فقط باید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام انجام شود که با اجرای این سیاست، پدیدههایی مانند پشتفاکتوری، خالیفروشی و چند نرخی بودن نهادههای دامی از چرخه توزیع حذف شده و شفافیت و عدالت بیشتری در تامین نهاده برای تولیدکنندگان دام و طیور ایجاد شده است.