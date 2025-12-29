اتحادیه جهانی کشتی از فینال وزن ۵۵ کیلوگرم کشتی فرنگی مسابقات جهانی بین پیام احمدی و حریف گرجستانی به عنوان بهترین مبارزه سال نام برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی بهترین مسابقه کشتی فرنگی، آزاد و زنان را در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.

این اتحادیه درباره مسابقه کشتی فرنگی فصل در زاگرب نوشت: فینال وزن ۵۵ کیلوگرم قهرمانی جهان بین پدیده‌های ۱۸ ساله، واختانگ لولوا گرجستان و پیام احمدی از ایران برگزار شد که در ۶ دقیقه مبارزه با ۱۶ امتیاز تابلوی امتیازات را روشن کردند.

این رقابت ۶ دقیقه‌ای در ۳ موقعیت دست به دست شد و لولوا پس از ضربه اول با سه امتیاز اختلاف پیش افتاد. احمدی ضربه خود را به سمت بالا زد و با ضربات سر متوالی، برتری را از آن خود کرد اما ۴۶ ثانیه مانده به پایان مسابقه، کشتی‌گیر گرجستان با یک ضربه مرگبار از سمت چپ امتیاز کسب کرد و در نهایت با نتیجه ۹ بر ۷ برنده مسابقه شد.

اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات آزاد نیز رقابت ترنت هیدلی از آمریکا و امان‌اله گادجی‌ماگمدوف از روسیه را بهترین مسابقه سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.