وزارت ورزش و جوانان به منظور حضور بی‌دغدغه کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با سفیر ایران در ژاپن نشستی وبیناری برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در حالی ۸ ماه دیگر به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا (استان آیچی) برگزار می‌شود که وزارت ورزش و جوانان از مدت‌ها پیش نشست‌های هماهنگی کادر سرپرستی این بازی‌ها را با بخش‌های مختلف آغاز کرده است.

بر این اساس صبح امروز (دوشنبه ۸ دی ماه) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزش ایران در بازی‌های ۲۰۲۶ ناگویا و علیرضا هدایت‌پور معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی نشستی وبیناری با پیمان سعادت، سفیر ایران در ژاپن برگزار شد تا تصمیمات لازم در خصوص حضور بدون دغدغه کاروان کشورمان در این رویداد مهم اتخاذ شود.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که کشور‌های شرکت کننده در این دوره از بازی‌های آسیایی با این مواجه‌اند و از اکنون نگرانی‌هایی را برای کشور‌های حاضر در این بازی‌ها ایجاد کرده، بحث اسکان ورزشکاران است. ژاپن به رغم این که تجربه زیادی در میزبانی تورنمنت‌های ورزشی دارد، اما برای بازی‌های ۲۰۲۶ دهکده‌ای برای اقامت ورزشکاران تدارک ندیده و درصدد است تا ورزشکاران را در کشتی کروز، هتل و کانکس اقامت بدهد.

این در شرایطی است که مسابقات رشته‌هایی مثل شنا، شیرجه، سوارکاری نیز در خارج از ناگویا و در توکیو برگزار می‌شود. از این رو با توجه به فواصل زمانی طولانی مدت شهر‌ها در ژاپن مقرر شد با همفکری مسئولان سفارت ایران در این کشور تمهیداتی درباره این موضوع اندیشیده شود.

مورد مهم دیگری که در این جلسه به آن پرداخته شد، موضوع حق پخش تلویزیونی بازی‌ها بود که در این رابطه هم تصمیم بر این شد گفت‌و‌گو‌های لازم با صداوسیما صورت گیرد.

برنامه‌ریزی فرهنگی برای تماشاگران ایرانی مقیم ژاپن، زمان‌بندی برنامه خطوط پروازی کاروان، استفاده از مترجمین ایرانی مسلط به زبان ژاپنی برای برقراری ارتباط ملی پوشان در حین سفر از جمله مسائلی بود که در خصوص آن صحبت شد و قرار شد با تعامل میان مجموعه وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سفارت ایران در ژاپن در نشست‌های آتی عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، در این نشست مدیرکل دفتر امور بین‌الملل، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: وزارت ورزش

بررسی چالش اسکان کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
