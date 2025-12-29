باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی در جریان بازدید از پروژه تصفیهخانه فاضلاب پرند با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی پایتخت گفت: تهران ششمین سال خشکسالی را پشت سر میگذارد و الگوی تأمین آب در این مدت تغییر کرده، بهطوری که سهم آبهای زیرزمینی از منابع تأمین افزایش یافته و نسبت ۷۰ درصد آب سطحی و ۳۰ درصد زیرزمینی در سالهای گذشته عملاً معکوس شده است.
وی با اشاره به وضعیت بارندگیها افزود: سال گذشته میانگین بارش ۱۵۹ میلیمتر بوده که کمترین میزان ثبتشده محسوب میشود و امسال تاکنون تنها ۱۵.۹ میلیمتر بارندگی داشتهایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد کاهش را نشان میدهد، در حالی که سال گذشته در همین زمان ۵۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه حجم ذخایر سدها کاهش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ میزان ذخایر سدهای تهران به ۹۱۹ میلیون مترمکعب میرسید، اما این رقم امسال به حدود ۲۶۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته و در حال حاضر مجموع آب موجود در چهار سد اصلی تهران تنها ۴۳ میلیون مترمکعب است.
وی افزود: با مدیریت و تدابیر اتخاذشده، طی یک ماه گذشته این میزان حفظ شده ولی برای مثال در حال حاضر سد امیرکبیر عملاً آبی در مخزن ندارد.
اردکانی با اشاره به بهبود شاخصهای بهرهوری شبکه بیان کرد: میزان آب بدون درآمد در استان تهران به ۹.۷ درصد رسیده که بسیار نزدیک به استاندارد جهانی ۸ درصد است. همچنین هدفگذاری شده بود که تا اول دیماه حجم ذخایر به ۳۵ میلیون مترمکعب برسد، اما اکنون این عدد به ۴۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته که حاصل اقدامات مدیریتی شرکت آب و فاضلاب استان تهران است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر نیاز به تکمیل پروژههای باقیمانده گفت: برای عبور پایدار از بحران آب، اجرای پروژههای جدید نیازمند اعتبارات است. در کنار منابع دولتی، از ظرفیتهای درآمدزایی بهویژه در بخش فاضلاب استفاده شده، اما تاکنون تنها ۴۷ درصد اعتبارات دولتی مورد نیاز تأمین شده است.