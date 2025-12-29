مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به ورود تهران به ششمین سال خشکسالی متوالی، از کاهش شدید بارندگی و افت چشمگیر ذخایر سد‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی در جریان بازدید از پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب پرند با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی پایتخت گفت: تهران ششمین سال خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و الگوی تأمین آب در این مدت تغییر کرده، به‌طوری که سهم آب‌های زیرزمینی از منابع تأمین افزایش یافته و نسبت ۷۰ درصد آب سطحی و ۳۰ درصد زیرزمینی در سال‌های گذشته عملاً معکوس شده است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها افزود: سال گذشته میانگین بارش ۱۵۹ میلی‌متر بوده که کمترین میزان ثبت‌شده محسوب می‌شود و امسال تاکنون تنها ۱۵.۹ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد، در حالی که سال گذشته در همین زمان ۵۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شده بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه حجم ذخایر سدها کاهش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ میزان ذخایر سدهای تهران به ۹۱۹ میلیون مترمکعب می‌رسید، اما این رقم امسال به حدود ۲۶۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته و در حال حاضر مجموع آب موجود در چهار سد اصلی تهران تنها ۴۳ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: با مدیریت و تدابیر اتخاذشده، طی یک ماه گذشته این میزان حفظ شده ولی برای مثال در حال حاضر سد امیرکبیر عملاً آبی در مخزن ندارد.

اردکانی با اشاره به بهبود شاخص‌های بهره‌وری شبکه بیان کرد: میزان آب بدون درآمد در استان تهران به ۹.۷ درصد رسیده که بسیار نزدیک به استاندارد جهانی ۸ درصد است. همچنین هدف‌گذاری شده بود که تا اول دی‌ماه حجم ذخایر به ۳۵ میلیون مترمکعب برسد، اما اکنون این عدد به ۴۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته که حاصل اقدامات مدیریتی شرکت آب و فاضلاب استان تهران است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر نیاز به تکمیل پروژه‌های باقیمانده گفت: برای عبور پایدار از بحران آب، اجرای پروژه‌های جدید نیازمند اعتبارات است. در کنار منابع دولتی، از ظرفیت‌های درآمدزایی به‌ویژه در بخش فاضلاب استفاده شده، اما تاکنون تنها ۴۷ درصد اعتبارات دولتی مورد نیاز تأمین شده است.

 
منبع: صداوسیما
برچسب ها: کاهش ذخایر آب ، کم‌آبی ، آب سدها
خبرهای مرتبط
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارندگی‌های اخیر چقدر چالش کم آبی در تهران را حل کرد؟
کاهش ۱۷۰۰ لیتری مصرف آب ماهانه خانوار‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
آخرین اخبار
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
سود سهام عدالت برای برخی از سهامداران واریز نمی‌شود
کمک به تأمین مالی ارزی و استفاده از ارزهای راکد در چرخه اقتصادی کشور با صندوق‌های ارزی بورس
پیش‌بینی تورم ۴۵ درصدی و شکاف جدی با افزایش حقوق
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
۴۰ هزارتن گوشت گرم و منجمد وارد شد
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به زودی اعلام می شود
۶۰ هزارتن حبوبات برای فصل زمستان ثبت سفارش شد
صرفه‌جویی سالانه ۴۶۶ متر مکعب گاز با استفاده از بخاری‌های راندمان بالا
تورم در مسکن۰.۲ درصد کاهش یافت / افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار اجاره
بهترین هواپیما برای سفر به کیش چیست؟ ۷ تا از بهترین پرواز به کیش
از کجا مبل با اقساط ده ماهه بخریم؟
بنزین سوپر وارداتی دوباره گران شد
امکان کسب درآمد ارزی از بازار سرمایه فراهم شد
کاهش محسوس دمای هوا از روز سه‌شنبه