باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی ملااحمدی با قدردانی ویژه از رئیس جمهور و تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش، افزود: به عنوان یک شهروند، از توجه ویژه رئیس جمهور به آموزش و پرورش بسیار سپاسگزارم.

ملااحمدی به مدل جدید مشارکتی جامعه خیرین اشاره کرد و توضیح داد: مدل مشارکتی به‌گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر خیرین، مردم نیز به عنوان حامی پروژه‌ها نقش فعال دارند تا پروژه‌ها با موفقیت به سرانجام برسند.

وی تصریح کرد: این مدل از سال گذشته شروع شده و اکنون با گام‌های جدی و منطقی، توسعه زیربنا‌های آموزشی بر اساس نیاز‌های واقعی آموزش و پرورش در حال اجراست.

نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور به «پویش به ساز مدرسه، بساز مدرسه» اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور اولین مشارکت‌کننده در این پویش بود و استقبال مردم بسیار گسترده بود.

ملااحمدی گفت: برای افزایش تاثیرگذاری، با هنرمندان و ورزشکاران نیز نشست داشتیم تا هر پروژه یک سفیر مردمی داشته باشد و این امر باعث مردمی‌سازی و تسریع در پیشبرد پروژه‌ها شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های مالی، گفت: تا پایان آذر۱۴۰۴، خیرین بیش از ۲۲ همت در پروژه‌های آموزشی مشارکت داشته‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی، رقم قابل توجه و متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل است.

نایب رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور خواستار همکاری بیشتر سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شد و تأکید کرد: با حرکت به موقع این سازمان، می‌توان بسیاری از پروژه‌های خیرین را ظرف یک تا دو سال آینده به پایان رساند و عدالت آموزشی را در سراسر کشور گسترش داد.

وی تلاش وزیر آموزش و پرورش و مدیران ستاد را ستود و گفت: با همراهی تیم دولت و خیرین، گام‌های مثبتی برای توسعه عدالت آموزشی برداشته شده است.

منبع: وزارت آموزش و پرورش