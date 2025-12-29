دادستان شهرستان بندرلنگه از کشف محل دپو هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه از توابع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سجاد حسین زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه از کشف هزاران لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق در نتیجه اجرای طرح ضربتی برخورد با قاچاقچیان در بندر چیروئیه خبر داد.

وی گفت: در اجرای مأموریت‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه برای مقابله با قاچاق سوخت و با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان به منظور کمک به دولت در جهت رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، مأموران دریابانی پس از رصد اطلاعاتی و گشت زنی‌های نامحسوس، بارانداز بزرگ و محل دپوی هزاران لیتر سوخت قاچاق در بندر چیروئیه از توابع شهرستان بندرلنگه را شناسایی کردند.

حسین زاده افزود: با حضور مسئولین قضایی در محل مورد نظر و پس از صدور دستورات لازم در این خصوص، مأموران در بازرسی از این بارانداز ضمن کشف ۱۵۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق، مخازن نگهداری سوخت را جمع آوری و معدوم کردند.

این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: بنابر گزارش ضابطان، عوامل نگهداری این حجم انبوه از سوخت قاچاق، تحت تعقیب هستند و اقدامات پلیسی جهت شناسایی و دستگیری آنان در حال انجام است.

دادستان شهرستان بندرلنگه در پایان با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، اظهار کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچ کس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.

منبع خبر: دادگستری هرمزگان