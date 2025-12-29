باشگاه خبرنگاران جوان - در اهداف سند برنامه هفتم پیشرفت، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده که حدود ۷۰ درصد آن باید از طریق جاده‌ و ۳۰ درصد از مسیر ریلی انجام شود.

مطابق آمارها در سال نخست برنامه (۱۴۰۳) به عدد ۲۰ میلیون تن دست یافتیم و کارشناسان معتقدند تحقق کامل هدف، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، تسهیل تردد در پایانه‌های مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است اما رئیس امور حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نظر دیگری دارد.

سعید جغتایی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت،افزود: دستیابی به این هدف با توجه به قیمت‌های فعلی گازوئیل امکان‌پذیر نیست.

وی بیان داشت: حتی در مناطقی از کشور مانند بافق که خطوط ریلی دو خطه هستند و بار معدنی ریل‌پسند داریم، استقبال کمتری از حمل و نقل ریلی را نسبت به جاده‌ای شاهدیم.



جغتایی ادامه داد: در جابه‌جایی بار معدنی از بافق به سمت فولاد مبارکه اصفهان، شاهدیم این شرکت نسبت به خرید تعداد زیاد کامیون اقدام می‌کند اما کمتر به سراغ مسیر ریلی می‌رود و این به همان دلیل پایین بودن قیمت گازوئیل است.

وی اضافه کرد: در برخی مناطق دیگر مانند بندر شهید رجایی که خطوط ریلی هم وجود دارد، از بندرعباس تا بافق ۳۰ میلیون تن ظرفیت وجود دارد اما تنها ۱۰ میلیون تن آن پُر است، چرا که چگونگی انتقال بارها روی ریل نیز خود یک گلوگاه و مشکل است.

رئیس امور حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: همه این‌ها در حالیست که مزیت اصلی حمل و نقل ریلی نسبت به جاده‌ای به مصرف سوخت کمتر آن (معادل یک ششم جاده‌ای) است. با این وجود وقتی نرخ سوخت در کشور پایین است استفاده از حمل و نقل ریلی خیلی توجیه ندارد.



وی، دیگر مشکل موجود بر سر راه این مساله را کمبود ناوگان ریلی برشمرد و گفت: هم اکنون از ظرفیت ریلی کشور به طور کامل استفاده نمی‌شود.



جغتایی اضافه‌کرد: در کشور مشکل چندانی برای تامین واگن‌های باری نداریم، همچنین در زمینه واگن‌های مسافری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بپردازد که آن هم راهکارهای قانونی خود را دارد، با این حال باید موانع را بر سر راه تامین لکوموتیو و نیروی کشش ریلی رفع کنیم.



وی با بیان اینکه در شرایط پایین بودن نرخ گازوئیل راهکارهای دیگری در پیش گرفته شده است، بیان‌داشت: به عنوان نمونه در حمل بارهای معدنی، عوارض ۹ درصدی بارنامه‌ها را در سال جاری به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا بار معدنی ریل‌پسند به سمت حمل و نقل ریلی برود. حتی ما به التفاوت نرخ عوارض را نیز به توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص دادیم.

منبع: ایرنا