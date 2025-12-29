با وجود برنامه‌ریزی‌های انجام شده در ارتقای حمل و نقل ریلی کشور، اما با توجه به قیمت‌های فعلی سوخت دستیابی به سهم ۳۰ درصدی حمل ریلی در افق پایان برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اهداف سند برنامه هفتم پیشرفت، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده که حدود ۷۰ درصد آن باید از طریق جاده‌ و ۳۰ درصد از مسیر ریلی انجام شود.

مطابق آمارها در سال نخست برنامه (۱۴۰۳) به عدد ۲۰ میلیون تن دست یافتیم و کارشناسان معتقدند تحقق کامل هدف، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، تسهیل تردد در پایانه‌های مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است اما رئیس امور حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نظر دیگری دارد.

سعید جغتایی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت،افزود: دستیابی به این هدف با توجه به قیمت‌های فعلی گازوئیل امکان‌پذیر نیست.

وی بیان داشت: حتی در مناطقی از کشور مانند بافق که خطوط ریلی دو خطه هستند و بار معدنی ریل‌پسند داریم، استقبال کمتری از حمل و نقل ریلی را نسبت به جاده‌ای شاهدیم.

جغتایی ادامه داد: در جابه‌جایی بار معدنی از بافق به سمت فولاد مبارکه اصفهان، شاهدیم این شرکت نسبت به خرید تعداد زیاد کامیون اقدام می‌کند اما کمتر به سراغ مسیر ریلی می‌رود و این به همان دلیل پایین بودن قیمت گازوئیل است.

وی اضافه کرد: در برخی مناطق دیگر مانند بندر شهید رجایی که خطوط ریلی هم وجود دارد، از بندرعباس تا بافق ۳۰ میلیون تن ظرفیت وجود دارد اما تنها ۱۰ میلیون تن آن پُر است، چرا که چگونگی انتقال بارها روی ریل نیز خود یک گلوگاه و مشکل است.

رئیس امور حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: همه این‌ها در حالیست که مزیت اصلی حمل و نقل ریلی نسبت به جاده‌ای به مصرف سوخت کمتر آن (معادل یک ششم جاده‌ای) است. با این وجود وقتی نرخ سوخت در کشور پایین است استفاده از حمل و نقل ریلی خیلی توجیه ندارد.

وی، دیگر مشکل موجود بر سر راه این مساله را کمبود ناوگان ریلی برشمرد و گفت: هم اکنون از ظرفیت ریلی کشور به طور کامل استفاده نمی‌شود.

جغتایی اضافه‌کرد: در کشور مشکل چندانی برای تامین واگن‌های باری نداریم، همچنین در زمینه واگن‌های مسافری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بپردازد که آن هم راهکارهای قانونی خود را دارد، با این حال باید موانع را بر سر راه تامین لکوموتیو و نیروی کشش ریلی رفع کنیم.

وی با بیان اینکه در شرایط پایین بودن نرخ گازوئیل راهکارهای دیگری در پیش گرفته شده است، بیان‌داشت: به عنوان نمونه در حمل بارهای معدنی، عوارض ۹ درصدی بارنامه‌ها را در سال جاری به ۱۵ درصد افزایش دادیم تا بار معدنی ریل‌پسند به سمت حمل و نقل ریلی برود. حتی ما به التفاوت نرخ عوارض را نیز به توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص دادیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمل و نقل ریلی ، قیمت سوخت
خبرهای مرتبط
ایستگاه ۹۰ ساله قم در مسیر نوسازی
کاهش ۹۰ درصدی تاخیر قطار‌ها در استان قم
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
آخرین اخبار
آغاز بهسازی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه
بازآفرینی شهری و ساماندهی محدوده‌های در خطر با جدیت دنبال شود
ضرورت عایق بندی مناسب لوله‌های سامانه‌های نوین آبیاری
مصرف گاز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید
نوسان جزئی از بازار سهام/ رکورد شکنی ارزش معاملات
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسد
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سایه ۸۰۰ همت معافیت مالیاتی غول‌های اقتصادی
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ دی ماه
بالاترین تولید سالانه اوره گرانول در کشور ثبت شد
تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل ریلی با نرخ‌های فعلی سوخت امکان‌پذیر نیست
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند