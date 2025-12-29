باشگاه رئال مادرید در پی جذب کیس اسمیت ستاره جوان آلکمار در پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی ژانویه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تنها چند روز تا باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی ژانویه باقی مانده است و شایعات در خصوص انتقال بازیکنان بالا گرفته است.

رئال مادرید جدیدترین باشگاهی است که به جذب کیس اسمیت،  پدیده AZ آلکمار، ابراز علاقه کرده است. این بازیکن ۱۹ ساله یکی از بهترین استعداد‌های خط میانی در اروپا است و تعدادی از باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس نیز برای جذب او رقابت می‌کنند.

اسمیت در ۱۵ بازی فصل جاری برای آلکمار به میدان رفته است و آمار ۴ گل و ۲ پاس گل را به ثبت رسانده است.

ارزش کیس اسمیت در سایت ترانسفر مارکت ۲۲ میلیون یورو برآورد شده است.

منبع: transfermarkt

