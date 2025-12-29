باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، علی حیدری، مشاور شهردار و رئیس ستاد ناحیه‌محوری شهرداری منطقه یک، گفت: خودروهای اسقاطی که سال‌ها بدون جابه‌جایی در حاشیه خیابان‌ها و کوچه‌ها باقی مانده بودند، علاوه بر ایجاد ناهنجاری بصری، مشکلاتی برای عبور عابران پیاده و وسایل نقلیه به وجود آورده بودند.

او با اشاره به درخواست‌های مکرر شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ افزود: در پاسخ به مطالبات مردمی و با همکاری نواحی ده‌گانه شهرداری منطقه یک و پلیس راهور تهران بزرگ، فرآیند شناسایی و جمع‌آوری خودروهای بلااستفاده آغاز شده و این خودروها پس از انتقال، به پارکینگ کهریزک تحویل داده می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر سه دستگاه جرثقیل در اختیار منطقه قرار دارد که روزانه خودروی اسقاطی را جابه‌جا می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه این طرح از ۲۷ مهرماه آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۰۰ خودرو توسط نواحی و ۴۰ خودرو نیز با مشارکت مستقیم شهروندان جمع‌آوری شده و روند پاکسازی معابر همچنان ادامه دارد.