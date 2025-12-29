دیدار نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید «روبرت لازار»

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم در این دیدار ضمن تبریک ولادت حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی، گفت: حامل سلام و دعای خیر رهبر معظم انقلاب برای شما و همه هموطنان مسیحی خود هستم و از خداوند مهربان عزت و سلامتی شما را خواستارم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر جایگاه والای ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدای اقلیت‌های دینی تأکید و از صبر و استقامت مادر بزرگوار این شهید تجلیل کرد و افزود: در حقیقت مادران بزرگوار فرزندانی مثل این شهید تربیت می‌کنند که در راه دفاع از وطن از جان شیرین خود گذشتند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده شهید روبرت لازار اشاره کرد و گفت: آن دیدار تاریخی شد و صحبت‌های شما هم در اذهان ما جاودانه باقی ماند. امروز نیز با یادآوری از آن روز گرم و خاطره‌انگیز، خدمت شما رسیده‌ایم.

خانواده شهید روبرت لازار نیز ضمن تقدیر از حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در منزل این شهید، از وی خواستند که سلام آنها را به مقام معظم رهبری ابلاغ کرده و بر تداوم راه فرزند شهیدشان برای سربلندی و دوام کشور عزیزمان تاکید کردند.

براساس این گزارش، رهبر معظم انقلاب در دی ماه سال ۱۳۹۴ با حضور در منزل شهید روبرت لازار با مادر و خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد. شهید روبرت لازار سال ۱۳۴۵ در تهران متولد شد. وی در دوران دفاع مقدس در مناطقی همچون «سومار» و «مهران» به پاسداری از کشورش پرداخت. روبرت لازار در زمان حضور در منطقه عملیاتی دو بار مجروح شد، اما به محض مختصر استراحتی دوباره به آغوش جبهه و جنگ بازمی‌گشت تا همرزمان خود را تنها نگذارد و در نهایت در تاریخ ۳۰ تیرماه سال ۶۷ زمانی که دشمن به خود جرأت داده بود که از منطقه عملیاتی میمک (تپه شهدا) به سمت خاک میهن عزیزمان یورش ببرد، با ایستادگی و رشادت خود همراه با دیگر رزمندگان مانع پیشروی دشمن شد و به شهادت رسید.

منبع: بنیاد شهید