بصیرت یک ملت؛ از خاموشی فتنه تا شکست دشمن + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647 \u06f9 \u062f\u06cc \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f \u0647\u0631\u062c\u0627 \u06a9\u0647\u00a0 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0648 \u0647\u0648\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc\u200c\u0627\u0634 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u06cc\u0631\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0628\u0635\u06cc\u0631\u062a\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0628\u0647\u200c\u0645\u0648\u0642\u0639 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u06cc\u062f \u0648 \u0647\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u06cc \u0627\u062b\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n