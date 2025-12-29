باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بصیرت یک ملت؛ از خاموشی فتنه تا شکست دشمن + فیلم

در حماسه نهم دی سال ۱۳۸۸، بصیرت ملت بار دیگر معادلات دشمن را بر هم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملت ایران در حماسه ۹ دی نشان داد هرجا که  منافع و هویت ملی‌اش هدف قرار گیرد، با بصیرت، حضور به‌موقع و اراده‌ای استوار به میدان می‌آید و هر اقدام دشمن را بی اثر می‌کند.

 

