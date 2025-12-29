جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای به مناسبت نهم دی، بصیرت و موقع‌شناسی مردم را عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز نهم دی (۹ دی) آورده است: حماسه نهم دی، روز خیزش سراسری مردم غیرتمند ایران علیه فتنه‌گرانی است که به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) جسارت کردند؛ روزی ماندگار و فراموش‌نشدنی که غیرت دینی و تعهد انقلابی ملت ایران در آن جلوه‌گر شد و یوم‌الله دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد.

در ادامه این بیانیه آمده است: تقید و پایبندی ملت ایران به ارزش‌های اسلامی، به‌ویژه ارادت عمیق به خاندان اهل‌بیت (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع)، نقطه افتخار و عامل پویایی این ملت است و مردم ایران با همین روحیه ایمانی، همواره در بزنگاه‌های تاریخی، گره‌گشا و عزت‌آفرین بوده‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش آگاهی عمومی تصریح کرده است: بصیرت و موقع‌شناسی مردم در تمام عرصه‌ها می‌تواند توطئه‌ها را خنثی و پایه‌های نظام اسلامی را استحکام بخشد. در دفاع مقدس ۱۲ روزه، دشمن با تصور جدایی ملت از انقلاب، دست به گزافه‌گویی و جسارت زد، اما وحدت و یکپارچگی ملت ایران، نتیجه‌ای جز رسوایی و سیه‌رویی برای دشمنان در پی نداشت.

در بخش دیگری از این بیانیه، نهم دی به‌عنوان نماد «تدیّن، عمل انقلابی و حرکت در مسیر رهنمود‌های ولی فقیه» معرفی شده و تأکید شده است: اقتدار و عظمت امروز جمهوری اسلامی ایران، در سایه تبعیت از ولایت، صبر و بصیرت ملت، پایدار و ماندگار خواهد بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت وحدت و همدلی ملت و مسئولان برای عبور از مشکلات کشور تأکید کرده و از عموم مردم برای حضور در آیین‌های پاسداشت حماسه نهم دی دعوت به عمل آورده است.

در این بیانیه آمده است: تفضلات الهی و هدایت‌های معنوی ولی‌الله‌الاعظم (عج) همواره همراه ملت حماسه‌ساز ایران بوده و آینده‌ای روشن، با امداد الهی و استقامت در مسیر حق، در انتظار این ملت خواهد بود.

