باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- پیش از این حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت با بیان اینکه قرار است در برنامه هفتم پیشرفت ظرفیت پتروشیمی به ۱۳۱ میلیون تن برسد گفت: در حال حاضر میانگین پیشرفت طرح‌های پتروشیمی ۶۰ درصد است از ۲۶ میلیون تن طرح ۱۳ میلیون تن انجام شده است و تکمیل این طرح ها به ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

مدیرعامل پتروشیمی با توجه به نیاز صنعت پتروشیمی به سرمایه‌گذاری گفت: روش های تأمین سرمایه توسط صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در دستور کار است و قرار است صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم سهام مدیریتی پتروشیمی ها را واگذار کنند که‌ گام دوم خصوصی سازی به شمار می‌رود

درهمین راستا بررسی و تحلیل آمارهای عملکرد تولید در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان تولید تحقق‌یافته طی امسال، بالاترین سطح ثبت‌شده اوره گرانول در تمامی ادوار فعالیت این شرکت بوده است. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که حفظ پایداری عملیاتی، مدیریت بهینه ظرفیت‌ها و استمرار تولید پایدار از مهم‌ترین الزامات محیط عملیاتی صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود.

تحقق این رکورد نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند شامل ارتقای بهره‌وری تجهیزات، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، افزایش ضریب دسترسی واحدها و ایجاد هم‌افزایی مؤثر میان بخش‌های فنی، بهره‌برداری، تعمیرات و برنامه‌ریزی تولید بوده است. اتخاذ رویکردهای مهندسی دقیق، استفاده حداکثری از توان تخصصی داخلی و پایش مستمر شاخص‌های عملکردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به این سطح از تولید ایفا کرده‌اند.

ثبت رکورد سالانه ادوار تولید اوره گرانول، بیانگر توانمندی فنی، انسجام سازمانی و تلاش مستمر کارکنان و متخصصان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان است؛ رویکرد تولید پایدار، مسیر رشد، توسعه و تثبیت جایگاه خود در صنعت پتروشیمی کشور را با قدرت ادامه می‌دهد.

بار دیگر عزم جدی خود را در راستای اجرای برنامه‌های کلان تولید، افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و ایفای نقش مؤثر در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور به نمایش گذاشت.

گفتنی است پیش از این هم عباس‌زاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی به وضعیت پروژه‌های اصلی صنعت پرداخت و اعلام کرد: نخستین پروژه PDH (پروپان دی‌هیدروژناسیون) کشور، یعنی پروژه سلمان فارسی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت، تا خرداد ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: پس از آن، پروژه‌های مهستان پلیمر سهند و سایر واحد‌های PDH مانند پتروشیمی پارس، پتروشیمی بلند خلیج فارس، پتروشیمی جم و پتروفردیس سینا که از خوراک پروپان پارس جنوبی تغذیه می‌شوند، در حال پیشرفت هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هدف‌گذاری صادراتی صنعت پتروشیمی برای سال جاری را ۱۳ میلیارد دلار اعلام و تأکید کرد: تکمیل زنجیره پایین‌دستی از اهداف اصلی برنامه هفتم است تا ارزش افزوده محصولات افزایش یابد.