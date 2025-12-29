باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فرج رستمی روز دوشنبه اظهار کرد: ‏در جریان کولاک و سرمای شدید حین گشت‌زنی نیرو‌های مرزبانی، پنج نفر از ‏مرزبانان در منطقه مرزی گرفتار طوفان برفی شدند که با وجود اعزام سریع ‏نیرو‌های امدادی و تلاش برای نجات آنان، متأسفانه سروان مجیدی‌مهر بر اثر ‏یخ‌زدگی و سرمای شدید جان خود را از دست داد‎. ‎

وی ادامه داد: چهار نفر دیگر از نیرو‌های هم‌رزم وی پس از چند ساعت ‏جست‌وجوی مداوم توسط تیم‌های امدادی پیدا شده و به مراکز درمانی منتقل شدند‎. ‎

فرمانده مرزبانی استان کردستان ضمن تسلیت به خانواده آن شهید والامقام گفت: ‏سروان رحیم مجیدی‌مهر از مرزبانان مخلص، متعهد و پرتلاش یگان مرزی بانه ‏بود که در انجام وظیفه و پاسداری از مرز‌های مقدس ایران اسلامی جان خود را ‏فدا کرد‎. ‎

بانه در ۲۴۰ کیلومتری شمال غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است‎. ‎

منبع: روابط عمومی مرزبانی کردستان