فرمانده مرزبانی کردستان گفت: سروان رحیم مجیدی‌مهر از پرسنل هنگ ‏مرزی استان، حین ماموریت به درجه رفیع شهادت نایل آمد‎.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فرج رستمی روز دوشنبه اظهار کرد: ‏در جریان کولاک و سرمای شدید حین گشت‌زنی نیرو‌های مرزبانی، پنج نفر از ‏مرزبانان در منطقه مرزی گرفتار طوفان برفی شدند که با وجود اعزام سریع ‏نیرو‌های امدادی و تلاش برای نجات آنان، متأسفانه سروان مجیدی‌مهر بر اثر ‏یخ‌زدگی و سرمای شدید جان خود را از دست داد‎. ‎

وی ادامه داد: چهار نفر دیگر از نیرو‌های هم‌رزم وی پس از چند ساعت ‏جست‌وجوی مداوم توسط تیم‌های امدادی پیدا شده و به مراکز درمانی منتقل شدند‎. ‎

فرمانده مرزبانی استان کردستان ضمن تسلیت به خانواده آن شهید والامقام گفت: ‏سروان رحیم مجیدی‌مهر از مرزبانان مخلص، متعهد و پرتلاش یگان مرزی بانه ‏بود که در انجام وظیفه و پاسداری از مرز‌های مقدس ایران اسلامی جان خود را ‏فدا کرد‎. ‎

بانه در ۲۴۰ کیلومتری شمال غرب سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است‎. ‎

منبع: روابط عمومی مرزبانی کردستان

۸۰ نفر از شاغلین زن مدارس غیردولتی کردستان به اردوی راهیان نور اعزام می‌شوند
مراسم تشییع پیکر سه شهید گمنام در سنندج برگزار شد
استاندار کردستان:
حضورشهدای گمنام، منبع جوشش معنویت و تقویت وحدت در کردستان است
