مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی نوشت: ‏با نظر و تصمیم ‎رئیس جمهور عبدالناصر ‎همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در چند ساعت اخیر در ابتدا خبر استعفای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‌های مختلف منتشر شد؛ خبری که  پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از بانک مرکزی حاکی از آن بود که موضوع استعفای فرزین از ریاست کلی بانک مرکزی در روز‌های پایانی آذر مطرح شده و موضوع جدیدی نیست و طی امروز هم اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.

در ادامه هم قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی هم امروز از جلسه حال حاضر تیم اقتصادی دولت با حضور فرزین و وزرای اقتصادی دولت در بانک مرکزی خبر داد.

او گفت: پیرو تاکید رئیس‌جمهور محترم و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هم‌اکنون ادامه این جلسات در بانک مرکزی در حال برگزاری است.

اما دقایقی پیش سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ‏با نظر و تصمیم ‎رئیس جمهور عبدالناصر ‎همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، محمدرضا فرزین
خبرهای مرتبط
بانک مرکزی: همه صرافی‌های رمزارز غیر مجازند
بالسینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
انتشار اوراق ارز و طلا در هیات عالی بانک مرکزی تصویب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
آخرین اخبار
آغاز بهسازی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه
بازآفرینی شهری و ساماندهی محدوده‌های در خطر با جدیت دنبال شود
ضرورت عایق بندی مناسب لوله‌های سامانه‌های نوین آبیاری
مصرف گاز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید
نوسان جزئی از بازار سهام/ رکورد شکنی ارزش معاملات
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسد
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سایه ۸۰۰ همت معافیت مالیاتی غول‌های اقتصادی
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ دی ماه
بالاترین تولید سالانه اوره گرانول در کشور ثبت شد
تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل ریلی با نرخ‌های فعلی سوخت امکان‌پذیر نیست
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند