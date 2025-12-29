باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در چند ساعت اخیر در ابتدا خبر استعفای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در رسانههای مختلف منتشر شد؛ خبری که پیگیریهای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از بانک مرکزی حاکی از آن بود که موضوع استعفای فرزین از ریاست کلی بانک مرکزی در روزهای پایانی آذر مطرح شده و موضوع جدیدی نیست و طی امروز هم اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.
در ادامه هم قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی هم امروز از جلسه حال حاضر تیم اقتصادی دولت با حضور فرزین و وزرای اقتصادی دولت در بانک مرکزی خبر داد.
او گفت: پیرو تاکید رئیسجمهور محترم و در راستای جلسات اخیر هماهنگی تیم اقتصادی دولت در خصوص سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی مردم، هماکنون ادامه این جلسات در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
اما دقایقی پیش سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با نظر و تصمیم رئیس جمهور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.