باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب «حکمرانی هوشمند در ورزش» در نشست نخبگان علمی در خصوص نحوه برخورد با بیاخلاقیها در فوتبال ایران اظهار داشت: دستکم در یک سال اخیر و در نتیجه سیاستهایی که اتخاذ شده، میزان تنشها روی سکوها بهطور محسوسی کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد رفتار و واکنش تماشاگران تا حد زیادی تحت تأثیر نحوه مدیریت باشگاهها قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد وزارت ورزش در قبال باشگاهها گفت: سیاست ما در این حوزه، رویکردی اغنایی و پیشگیرانه است. باور دارم که خود باشگاهها متولی اصلی این مسائل هستند و باید اعتماد بیشتری به آنها داشته باشیم. هرچند سازوکارهای مشخصی در کمیتههای اخلاق و انضباطی پیشبینی شده، اما اعتقاد من بر این است که باید شرایطی فراهم شود تا مسائل به مراحل بحرانی کشیده نشود. محرومیت یا کسر امتیاز نباید بهعنوان نخستین راهکار در نظر گرفته شود و این ابزارها باید در آخرین مرحله مورد استفاده قرار گیرند.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه تعامل و گفتوگو در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: بر همین اساس، جلسهای با مدیران چهار باشگاه و مسئولان قضائی فدراسیون فوتبال برگزار خواهیم کرد تا با هماندیشی، راهکارهای مناسبی برای مدیریت و کنترل فضای فوتبال اتخاذ شود. هدف ما این است که هیچیک از اهالی فوتبال باعث جریحهدار شدن احساسات مردم نشوند.
دنیامالی در پایان تأکید کرد: وظیفه ما ایجاد فضایی شاد و سالم در ورزش است تا لبخند بر لبان مردم بنشیند و هواداران بتوانند از فوتبال و ورزش لذت ببرند. انتظار عمومی جامعه نیز حاکمیت اخلاق در فوتبال و ورزش کشور است.