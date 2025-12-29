باشگاه خبرنگاران جوان - این کتاب که بهعنوان دومین اثر از مجموعه کتابهای «آیندهنگاری ورزش» منتشر شده، بهدنبال استقبال از نخستین کتاب این مجموعه با عنوان «فناوریهای نوین در ورزش» تدوین و عرضه شده است و تلاشی نظاممند برای تعمیق نگاه آیندهمحور به حکمرانی ورزش کشور به شمار میرود.
این کتاب به قلم رضا شجیع، فهیمه محمدحسن و کاوه صدقی تألیف شده و با نظارت علمی محمدرضا عابدی محزون و ویراستاری تخصصی مصطفی محمدی رئوف به سرانجام رسیده است. در این اثر، ضمن تحلیل وضعیت موجود، تهدیدها و فرصتهای پیشروی ورزش ایران شناسایی شده و با بهرهگیری از رویکردهای آیندهپژوهانه، مسیرهای محتمل پیشرو ترسیم شده است.
رونمایی از این کتاب با حضور وزیر ورزش و جوانان و در جمع نخبگان علمی عضو بنیاد ملی نخبگان، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند میان دانش، سیاستگذاری و اجرا ارزیابی میشود و میتواند زمینهساز گفتوگوهای تخصصی، تصمیمسازی مبتنی بر شواهد و اصلاحات ساختاری در حکمرانی ورزش ایران باشد.
منبع: مهر