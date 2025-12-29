باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حازم قاسم، سخنگوی حماس، گفته است دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نقشی کلیدی در کمک به تضمین آتشبس در غزه ایفا کرده، اما هشدار داده که با وجود اجرایی شدن آتشبس، وضعیت در عرصه زمینی همچنان مرگبار است.
قاسم در گفتوگوی اختصاصی با العربیه گفت از زمان اجرایی شدن آتشبس، بیش از ۴۲۰ نفر در نوار غزه کشته شدهاند که عملیاتهای نظامی اسرائیل را مقصر دانست. او افزود که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان کودکان، زنان و سالمندان بودهاند.
علیرغم این، قاسم اطمینان خود را به توانایی ترامپ برای دستیابی به صلح در غزه و منطقه گستردهتر ابراز کرد و گفت ایالات متحده تنها قدرتی است که میتواند اسرائیل را مجبور به اجرای کامل توافقها کند.
او از ترامپ خواست به فشار بر اسرائیل برای پایبندی به توافقات تحت چارچوب صلح شرمالشیخ ادامه دهد، که به گفته او میتواند به صلحی واقعی و پایدار در غزه و فراتر از آن منجر شود.
طبق توافق آتشبس میانجیگری شده آمریکا بین اسرائیل و حماس که در ۱۰ اکتبر اجرایی شد، حماس ۲۰ اسیر زنده باقیمانده را تحویل داد. این گروه همچنین بقایای ۲۷ نفر از ۲۸ اسیر فوت شده را بازگردانده است.
در همین حال، دولت ترامپ که میانجی این معامله بود، در حال فشار برای ورود مذاکرات به فاز دوم است. بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل هشدار داده که چنین انتقالی «پیچیده» خواهد بود.
دو طرف در مورد گامهای بعدی اختلاف نظر دارند. اسرائیل خواستار خلع سلاح حماس و محرومیت آن از هر گونه نقش اداری آینده در غزه است، در حالی که حماس خلع سلاح را رد کرده و بر خروج کامل اسرائیل از این قلمرو اصرار دارد.
منبع: العربیه