\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0646\u0631\u0648\u0627\u060c \u0622\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0627\u0631 \u063a\u0632\u0647\u060c \u0628\u0631\u0627\u0648\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0641\u0631\u0648 \u0631\u06cc\u062e\u062a\u0646 \u06f1\u06f7 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0648 \u0632\u0626\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0686\u0627\u062f\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n