باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طوفان، چادر‌های غزه را هم از پا انداخت + فیلم

سامانه های قطبی و وزش باد در غزه شرایط سختی را در فلسطینی ها ایجاد کرده و حتی می تواند موجب ریزش ساختمان هایی که

باشگاه خبرنگاران جوان - آنروا، آژانس امدادرسانی در نوار غزه، براورد کرده است که طوفان‌ها و بارندگی‌های اخیر در غزه موجب فرو ریختن ۱۷ ساختمان و آسیب دیدگی کامل و زئی بیش از ۴۲ هزار چادر شده است.

مطالب مرتبط
طوفان، چادر‌های غزه را هم از پا انداخت + فیلم
young journalists club

۷۴ روز بعد از آتش‌بس، شبح قحطی هنوز بالای سر غزه + فیلم

طوفان، چادر‌های غزه را هم از پا انداخت + فیلم
young journalists club

پایان پاکسازی و بازرسی کامل منطقه زرد در غزه توسط اسرائیل؛ عقب‌نشینی پنهان یا تغییر چهره اشغال؟ + فیلم

طوفان، چادر‌های غزه را هم از پا انداخت + فیلم
young journalists club

سرمای غزه و بدن‌های مجروح؛ رنجی که مردم غزه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم
۳۴۴۸

بازتاب پرتاب ماهواره‌های ایرانی در رسانه‌های جهان + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم
۱۸۶۵

رعد و برق عجیب در آسمان غرب هرمزگان + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم
۱۶۳۴

واکنش تند رسانه‌های وابسته به موساد به پرتاب ماهواره ایرانی + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
 سیل مرگبار اسپانیا در آخرین روزهای سال + فیلم
۹۱۰

 سیل مرگبار اسپانیا در آخرین روزهای سال + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
طنین صدای موذن روشن دل در کوچه های فارسان + فیلم
۶۸۸

طنین صدای موذن روشن دل در کوچه های فارسان + فیلم

۰۸ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.