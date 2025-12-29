دولت آلمان پس از گفت‌وگوی ترامپ و زلنسکی، از تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین حمایت کرد، اما تأکید نمود هیچ راه‌حلی بدون مشارکت روسیه امکان‌پذیر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه پس از گفت‌وگوهای روز یکشنبه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در فلوریدا، اعلام کرد که آلمان از تلاش‌های ترامپ برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه در اوکراین استقبال می‌کند.

این سخنگو افزود که هیچ صلحی بدون مشارکت روسیه امکان‌پذیر نیست و به تناقض بین اظهارات عمومی روسیه و اقدامات آن در عرصه زمینی اشاره کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت معتقد است رهبران اوکراین و روسیه در مورد صلح جدی هستند. او این اظهارات را در حین گفت‌وگو با هر دو طرف در آنچه مراحل نهایی تلاش‌هایش برای پایان جنگ نامید، بیان کرد.

ترامپ که وعده داده بود جنگ را در روز اول ریاست‌جمهوری‌اش به پایان برساند، گفت هیچ مهلت زمانی ندارد اما در حال انجام یک تلاش دیپلماتیک فشرده پایان سال است. او ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین را در عمارت شخصی خود در فلوریدا پذیرفت.

این لحن خوشبینانه تجدیدشده ترامپ، علیرغم شک گسترده در اروپا درباره نیات پوتین پس از آنکه روسیه درست زمانی که زلنسکی عازم فلوریدا بود، حملات گسترده دیگری را علیه پایتخت اوکراین، کییف، انجام داد، مطرح شده است.

ترامپ در پاسخ به این سؤال که آیا پوتین علیرغم این حملات متعهد به صلح است، گفت: «او بسیار جدی است.»

او در خارج از عمارتش گفت: «می‌توانم بگویم که معتقدم اوکراین نیز حملات بسیار شدیدی انجام داده است، و این را منفی نمی‌گویم. فکر می‌کنم احتمالاً مجبور بوده‌اند.»

پیش از آغاز گفت‌وگوها، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت که گفت‌گوی او با پوتین «بسیار سازنده» بوده است.

ترامپ که در کنار زلنسکی – که یک پله پایین‌تر از او در ورودی مقابل دوربین‌های منتظر ایستاده بود – صحبت می‌کرد، گفت که یک توافق در حال شکل‌گیری برای اوکراین نیز خوب خواهد بود.

او گفت: «یک توافق امنیتی وجود خواهد داشت. این یک توافق قوی خواهد بود.»

وی افزود: «و کشورهای اروپایی بسیار در آن مشارکت دارند. آن‌ها بسیار در حفاظت و غیره درگیر خواهند بود.»

مشاوران ترامپ پیش‌تر ایده ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ناتو به اوکراین را مطرح کرده‌اند، که به معنای نظری پاسخ نظامی اعضای اتحادیه در صورت حمله مجدد روسیه است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، ولودیمیر زلنسکی ، جنگ روسیه
زلنسکی و ترامپ دیدار کردند
ترامپ: ضرب‌الاجلی برای صلح در اوکراین ندارم
آنچیزی که در فلوریدا اتفاق افتاد؛ دیداری برای هیچ
