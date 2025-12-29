باشگاه خبرنگاران جوان - سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با ورود به شیراز و در هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون عملیات فراجا در فارس، اظهار کرد: اختیارات و مسئولیتهایی که پلیس در جمهوری اسلامی ایران دارد بینظیر است؛ چرا که هیچ سازمانی در کشور از چنین گستره ماموریتی برخوردار نیست.
او گفت: فراجا به عنوان مسئول اصلی حفظ نظم، تامین امنیت عمومی و صیانت از آرامش مردم، نقش بنیادین در ثبات و اقتدار ملی ایفا میکند.
جانشین فراجا تصریح کرد: نظم و انضباط در نیروی انتظامی حائز اهمیت است و ما تنها نیروی مسلحی هستیم که در سطح وسیع در تعامل مستمر و مداوم با مردم هستیم و در جامعه مستقیماً فعالیتهای ما را رصد میکنند و ما باید برای مردم یک نماد و الگو باشیم.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در طرح امنیت محله محور، موثرترین عنصر، کلانتری و پاسگاهها هستند که حدود ۸۰ درصد کار آنها ایجابی است، افزود: این طرحها باعث افزایش رضایت شهروندان و کاهش جرائم از جمله سرقت و همچنین ارتقای امنیت پایدار میشود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: فرماندهان شهرستانها باید ضمن حضور میدانی در محلههای حوزههای استحفاظی، با استفاده از ظرفیتهای موجود از جمله نگهبانان محله نسبت به تامین امنیت اقدام کنند.
سردار رضایی با بیان اینکه طرح شهید «لطفی» به عنوان یکی از برنامههای کلان و راهبردی فراجا، به مفهوم اشراف اطلاعاتی جامع بر همه موضوعات و ماموریتها اشاره دارد، اضافه کرد: این طرح نیز نقش محوری در ارتقای کارآمدی تصمیمگیری هوشمند و واکنش به موقع در برابر چالشهای مختلف از جمله برخورد قاطع با قاچاقچیان ایفا میکند.
برخورد قاطع با هرگونه ناامنی
او تصریح کرد: در اجرای ماموریتهای انتظامی و برخورد با هرگونه ناامنی، پلیس به طور قاطع اعلام میکند که حمل، نگهداری و استفاده از سلاح غیرمجاز خط قرمز نیروی انتظامی است و افرادی که سلاح غیرمجاز در اختیار دارند باید بدانند احساس امنیت برای آنها جایی وجود ندارد و پلیس در جهت تامین امنیت عمومی با جدیت و بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد.
هرگونه تیراندازی در آیین های مختلف رفتاری به دور از قانون و اخلاق اجتماعی است
این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: هرگونه تیراندازی در مراسم، اعیاد، جشنها و حتی آیینهای عزاداری رفتاری به دور از قانون و اخلاق اجتماعی است و پلیس با عاملان این اقدامات خطرناک نیز قاطعانه برخورد میکند؛ هدف اصلی این اقدامات حفظ جان شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث تلخ و ارتقای امنیت عمومی در جامعه است.
عزم جدی پلیس برای برخورد با حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز
سردار رضایی بر عزم جدی پلیس برای برخورد با حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز تاکید کرد و گفت: برخورد با این افراد یک رویکرد قاطع و رسمی پلیس است و این وضعیت به عنوان یک خط قرمز امنیتی و انتظامی قلمداد میشود.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس