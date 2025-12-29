مدیر خدمات حمایتی کشاورزی کردستان از رشد ۲۱ درصدی تأمین و توزیع ‏کود‌های شیمیایی از جمله اوره در استان نسبت به سال گذشته خبر داد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛  فاطمه محمدی - شاپور کرمی اعلام کرد: ‏از مجموع ۱۱۸ هزار و ۶۴۸ تن انواع کود شیمیایی تخصیصی به استان، تاکنون ‏‏۹۴ هزار و ۹۷۱ تن معادل ۸۱ درصد وارد استان شده است که در مقایسه با سال ‏گذشته رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. ‏

وی افزود: از این میزان، ۹۳ هزار و ۷۰۰ تن کود از طریق عاملان توزیع ‏بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی در سراسر استان بین کشاورزان ‏توزیع شده است. ‏

کرمی با اشاره به اهمیت کود اوره به‌عنوان اصلی‌ترین کود مورد استفاده ‏کشاورزان اظهار داشت: از ۹۶ هزار و ۱۱۷ تن کود اوره تخصیصی استان، ‏مقدار ۸۲ هزار و ۲۹۳ تن معادل ۸۶ درصد وارد و در اختیار شبکه توزیع قرار ‏گرفته و به کشاورزان تحویل داده شده است. ‏

به گفته وی، میزان توزیع کود اوره تا پایان آذرماه امسال با ۸۶ درصد تحقق، ‏نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است. ‏

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان در پایان بیان کرد: با ‏برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بخش خصوصی و تعاونی‌های روستایی، کلیه ‏کشاورزان استان سهمیه کود خود را دریافت کرده‌اند و هیچ کمبودی در تأمین و ‏توزیع وجود ندارد. ‏

