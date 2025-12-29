باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - شاپور کرمی اعلام کرد: از مجموع ۱۱۸ هزار و ۶۴۸ تن انواع کود شیمیایی تخصیصی به استان، تاکنون ۹۴ هزار و ۹۷۱ تن معادل ۸۱ درصد وارد استان شده است که در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: از این میزان، ۹۳ هزار و ۷۰۰ تن کود از طریق عاملان توزیع بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی در سراسر استان بین کشاورزان توزیع شده است.
کرمی با اشاره به اهمیت کود اوره بهعنوان اصلیترین کود مورد استفاده کشاورزان اظهار داشت: از ۹۶ هزار و ۱۱۷ تن کود اوره تخصیصی استان، مقدار ۸۲ هزار و ۲۹۳ تن معادل ۸۶ درصد وارد و در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته و به کشاورزان تحویل داده شده است.
به گفته وی، میزان توزیع کود اوره تا پایان آذرماه امسال با ۸۶ درصد تحقق، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان در پایان بیان کرد: با برنامهریزی دقیق و همکاری بخش خصوصی و تعاونیهای روستایی، کلیه کشاورزان استان سهمیه کود خود را دریافت کردهاند و هیچ کمبودی در تأمین و توزیع وجود ندارد.