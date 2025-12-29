باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از اعضای بنیاد ملی نخبگان کشور امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در پایان این جلسه وزیر ورزش با بیان این که استفاده از نقطه نظرات نخبگان نقش موثری در تصمیم‌سازی‌های ورزش کشور دارد، توضیحاتی را در خصوص موضوعات مورد بحث ارائه داد.

دنیامالی وزیر ورزش و جوانان درخصوص بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: حقیقتا باید بگوییم ما اگر می‌خواستیم یک ورزشگاه بسازیم، کار راحت‌تری داشتیم تا این که بخواهیم این ورزشگاه را بازسازی کنیم. آزادی بیش از نیم قرن سابقه دارد و کار بازسازی آن متفاوت از سایر مکان‌های ورزشی است.

وی با اشاره به این که تدبیری درستی برای آغاز عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی صورت نگرفت، ادامه داد: من به هیچ وقت در طول عمر مدیریتی‌ام دنبال نقد عملکرد گذشتگان نبوده‌ام، اما باید بگویم در مورد موضوع آزادی تدبیری درستی اتخاذ نشد. اول از همه باید دو، سه مجموعه مثل تختی را مرمت می‌شد و بعد به فکر آزادی می‌افتادیم و این همه تماشاگر را در یک ورزشگاه ۶ هزار نفری جمع نمی‌کردیم.

دنیامالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۶۰۰ نفر روزانه در آزادی مشغول به کار هستند. جدا از بازسازی، باید ممیزی‌های AFC و FIFA را هم لحاظ کنیم؛ چرا که استاندارد‌های این دو نهاد بین المللی فوتبال تغییر کرده و موظف به انجام آن هستیم؛ بنابراین این حجم از معماری زمان‌بر است و امیدواریم که بعد از جام جهانی آزادی به بهره برداری برسد.

منبع: وزارت ورزش