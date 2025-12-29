هیبت الحلبوسی با کسب ۲۰۸ رأی از ۳۰۹ نماینده حاضر در دوره ششم مجلس عراق، به ریاست این مجلس انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در اولین جلسه دوره ششم مجلس نمایندگان عراق، هیبت الحلبوسی با کسب ۲۰۸ رای از مجموع ۳۰۹ نماینده حاضر، به عنوان رئیس جدید مجلس انتخاب شد. این انتخاب با حمایت شورای سیاسی ملی اهل سنت و حزب «تقدم» صورت گرفته است.

رقبای اصلی وی در این رای‌گیری، سالم العیساوی با ۶۶ رای و عامر عبدالجبار با ۹ رای بودند. ۲۶ رای نیز باطل اعلام شد.

این انتخاب نشان‌دهنده توافق اکثریت فراکسیون‌های بزرگ پارلمان برای عبور از بن‌بست تشکیل هیئت رئیسه و تداوم نفوذ جریان محمد الحلبوسی در ساختار قدرت عراق است.

حاشیه قابل توجه این جلسه، تأخیر و انصراف مثنی السامرائی، رهبر ائتلاف عزم، از نامزدی ریاست مجلس بود که به گفته منابع، با هدف یکپارچه‌سازی مواضع جریان‌های سیاسی سنی انجام شد و راه را برای انتخاب الحلبوسی هموار کرد.

این تحول در آستانه آغاز دوره جدید قانون‌گذاری در عراق، نشان‌دهنده پویایی فضای سیاسی این کشور و تلاش جناح‌های مختلف برای مدیریت تفاوت‌ها در چارچوب نهاد‌های دموکراتیک است.

منبع: خبرگزاری عراق (واع)