باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: در پی وقوع ۲۶ فقره کلاهبرداری تلفنی از طریق فضای مجازی در اقلید و ارسال پرونده به پلیس فتا، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

او افزود: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که فردی ناشناس از طریق تلفن همراه با قربانیان تماس گرفته و با انجام فن بیان بالا به بهانه‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کرده است.

فرمانده انتظامی اقلید با اشاره به اینکه در تحقیقات تخصصی مشخص شد که متهم در یکی از شهر‌های استان هرمزگان است، تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا سریعا پس از گرفتن نیابت قضایی به شهر «رودان» اعزام شدند و با همکاری پلیس آن شهرستان، مخفیگاه کلاهبردار را شناسایی و او را دستگیر کردند.

سرهنگ بخشایی‌مطلق ادامه داد: متهم در بازجویی تکمیلی اقرار کرد که از طریق برنامه نمایش اطلاعات مخاطب شماره افراد را جست‌و‌جو می‌کردم و پس از بدست آوردن مشخصات با آن‌ها تماس می‌گرفتم و با فن بیان بالا و اعتمادسازی، بیان می‌کردم که بنده را می‌شناسید و به محض اینکه قربانی نام فردی را اعلام می‌کرد سریعا خود را به جای فرد اعلامی معرفی می‌کردم و با اعلام اینکه همسرم در بیمارستان بستری است درخواست وجه را می‌کردم و بلافاصله پس از دریافت وجوه واریزی از فروشگاه‌ها کالا خرید می‌کردم.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم تاکنون به ۳۰۰ فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال در استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، اصفهان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری اقرار کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، از شهروندان استان‌های ذکر شده درخواست کرد کسانی که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند می‌توانند جهت طرح شکایت و پیگیری پرونده به پلیس فتا محل سکونت خود مراجعه کنند.

گفتنی است با توجه به گستردگی و پیچیدگی ابعاد این پرونده، مراتب جهت بررسی و شناسایی شکات، در دست بررسی است که پیش‌بینی می‌شود تعداد شکات و مبالغ کلاهبرداری شده بیش از اعتراف متهم باشد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس