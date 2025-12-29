کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت بورس پرداخت و گفت: امروز پس از چند روز متوالی سبزپوش بودن، بورس به طور طبیعی قرمزپوش شد. این موضوع قابل پیش‌بینی بود و تمامی فعالان بازار انتظار این تغییر را داشتند. 

او ادامه داد: امروز ارزش معاملات ریالی بورس رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد و رکورد بالاترین ارزش معاملات که مربوط به تیر ماه ۱۳۹۹ بود، شکسته شد. این به معنای آن است که کف ارزش معاملات بازار به بالای ۲۰ همت و امروز به بالای ۳۰ همت رسیده است، که نشان‌دهنده وجود تقاضا در بازار است. 

خبری زاد به تحولات منفی بازار اشاره کرده و تصریح کرد: این نوع منفی شدن‌ها، به ویژه مانند امروز، معمولا برای ایجاد انرژی جدید در بازار طبیعی است و جای نگرانی ندارد

او همچنین به دلایل رشد اخیر بورس پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل رشد بورس، بودجه‌ای بود که مجلس تصویب کرد. عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه و نرخ ارز نیز از عوامل مؤثر بر این رشد بوده است. 

کارشناس بازار سرمایه درباره نگرانی‌های احتمالی نیز یادآور شد: جای نگرانی ممکن است ناشی از تغییرات در بودجه باشد که می‌تواند بر روی عواملی مانند دلار و نرخ خوراک تأثیر بگذارد. اگر این تغییرات در مجلس رخ ندهد، به نظر نمی‌رسد بورس در وضعیت فعلی نگرانی داشته باشد. هنوز دلار صد تومانی به صورت مالی شرکت‌ها تأثیر نگذاشته و گزارش‌های ماهانه نیز بر اساس فروش‌های قبلی است.

خبری زاد در پایان توصیه کرد که سهامداران هنگام سرمایه‌گذاری باید دقت کافی را داشته باشند و فقط به سیگنال‌ها اکتفا نکنند او همچنین پیشنهاد داد که برای کسانی که به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، ابزار‌های غیرمستقیم وجود دارد که می‌توانند از آنها استفاده کنند تا از رشد آتی بورس بهره‌مند شوند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
کمک به تأمین مالی ارزی و استفاده از ارزهای راکد در چرخه اقتصادی کشور با صندوق‌های ارزی بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
امکان کسب درآمد ارزی از بازار سرمایه فراهم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
آخرین اخبار
آغاز بهسازی ترمینال ۴ فرودگاه مهرآباد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از پنجشنبه
بازآفرینی شهری و ساماندهی محدوده‌های در خطر با جدیت دنبال شود
ضرورت عایق بندی مناسب لوله‌های سامانه‌های نوین آبیاری
مصرف گاز به ۶۵۰ میلیون مترمکعب رسید
نوسان جزئی از بازار سهام/ رکورد شکنی ارزش معاملات
جلسه هماهنگی تیم اقتصادی دولت برگزار شد
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا بهمن‌ماه به ۵۰۰۰ مگاوات می‌رسد
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سایه ۸۰۰ همت معافیت مالیاتی غول‌های اقتصادی
از تکذیب استعفای دوباره فرزین تا بازگشت همتی به بانک مرکزی
سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ دی ماه
بالاترین تولید سالانه اوره گرانول در کشور ثبت شد
تحقق سهم ۳۰ درصدی حمل ریلی با نرخ‌های فعلی سوخت امکان‌پذیر نیست
مقابله با بدمصرفی برق در تمام روز‌های سال ادامه دارد
هشدار درباره تشدید خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخایر سد‌ها
افزایش ۱۰‌ تا ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار/قیمت خرید هرکیلو شیرخام به ۳۵ هزارتومان رسید
ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت تا ۲۲ دی ادامه دارد
عرضه سکه‌های ضرب ۱۴۰۴ در حراج مرکز مبادله/ تداوم برگزاری حراج تا پایان سال
تحویل خودرو‌های ساینا تا دو هفته آینده/ تولید کدام یک محصولات سایپا سال آینده متوقف خواهد شد+ فیلم
کاهش بیش از ۳۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
جزئیات مرحله دوم عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی
۶ خط تله‌کابین تهران تا صدور گواهی ایمنی تعطیل هستند
تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و نیروی هوایی
آخرین جزئیات از واگذاری سایپا اعلام شد/ شرکت دات وان انصراف نداده است+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۸ دی ماه ۱۴۰۴
هدف طرح ملی سبا تغییر فرهنگ مصرف در کشور و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق است+ فیلم
علت تاخیر در تحویل شاهین مشخص شد/ تمامی معوقات شاهین تا نیمه اول سال آینده تحویل داده می‌شود+ فیلم
فروش قسطی یا اعتباری پوشاک خلا نقدینگی در بازار را جبران می‌کند
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند