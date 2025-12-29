کارشناس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد خبری زاد، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت بورس پرداخت و گفت: امروز پس از چند روز متوالی سبزپوش بودن، بورس به طور طبیعی قرمزپوش شد. این موضوع قابل پیشبینی بود و تمامی فعالان بازار انتظار این تغییر را داشتند.
او ادامه داد: امروز ارزش معاملات ریالی بورس رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرد و رکورد بالاترین ارزش معاملات که مربوط به تیر ماه ۱۳۹۹ بود، شکسته شد. این به معنای آن است که کف ارزش معاملات بازار به بالای ۲۰ همت و امروز به بالای ۳۰ همت رسیده است، که نشاندهنده وجود تقاضا در بازار است.
خبری زاد به تحولات منفی بازار اشاره کرده و تصریح کرد: این نوع منفی شدنها، به ویژه مانند امروز، معمولا برای ایجاد انرژی جدید در بازار طبیعی است و جای نگرانی ندارد
او همچنین به دلایل رشد اخیر بورس پرداخت و گفت: مهمترین دلیل رشد بورس، بودجهای بود که مجلس تصویب کرد. عدم افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه و نرخ ارز نیز از عوامل مؤثر بر این رشد بوده است.
کارشناس بازار سرمایه درباره نگرانیهای احتمالی نیز یادآور شد: جای نگرانی ممکن است ناشی از تغییرات در بودجه باشد که میتواند بر روی عواملی مانند دلار و نرخ خوراک تأثیر بگذارد. اگر این تغییرات در مجلس رخ ندهد، به نظر نمیرسد بورس در وضعیت فعلی نگرانی داشته باشد. هنوز دلار صد تومانی به صورت مالی شرکتها تأثیر نگذاشته و گزارشهای ماهانه نیز بر اساس فروشهای قبلی است.
خبری زاد در پایان توصیه کرد که سهامداران هنگام سرمایهگذاری باید دقت کافی را داشته باشند و فقط به سیگنالها اکتفا نکنند او همچنین پیشنهاد داد که برای کسانی که به صورت مستقیم سرمایهگذاری نمیکنند، ابزارهای غیرمستقیم وجود دارد که میتوانند از آنها استفاده کنند تا از رشد آتی بورس بهرهمند شوند.