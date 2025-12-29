قطره‌های بینی که رگ‌های خونی را منقبض می‌کنند، می‌توانند عملکرد طبیعی آنها را مختل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- به طور معمول، بدن از طریق ترشح طبیعی آدرنالین تولید شده توسط غدد فوق کلیوی که به شاخک‌های بینی می‌رسد، انقباض رگ‌های خونی بینی را تنظیم می‌کند. با این حال، با استفاده مکرر از قطره‌های حاوی زایلومتازولین یا اکسی متازولین، بدن به تدریج این عملکرد را متوقف می‌کند و به ماده موجود در قطره‌ها وابسته می‌شود.

ولادیمیر زیتسف، متخصص گوش و حلق و بینی در روسیه می‌گوید: "این قطره‌ها واقعاً اعتیادآور هستند، زیرا جایگزین ترشح طبیعی آدرنالین در شاخک‌های پایینی بینی می‌شوند. با گذشت زمان، فرد وارد یک چرخه معیوب وابستگی به قطره‌ها می‌شود. "

زیتسف توصیه می‌کند که از این دارو‌ها فقط در مواقع ضروری و برای مدت کوتاهی که بیش از چند روز نباشد، حتی در موارد گرفتگی شدید بینی، استفاده شود تا به بدن فرصتی برای بازیابی تنظیم طبیعی عروق خود داده شود.

در صورت وابستگی، قطره‌ها باید به تدریج با کاهش دفعات استفاده قطع شوند. اگر این روش مؤثر نبود، توصیه می‌شود با پزشک مشورت کنید. گزینه‌های درمانی شامل بازیابی عملکرد مخاط از طریق فیزیوتراپی، شستشوی بینی یا ابلیشن رادیوفرکانسی است که به بازیابی تنفس طبیعی بینی کمک می‌کند.

منبع: pravda.ru

برچسب ها: قطره ، بینی ، اعتیاد
خبرهای مرتبط
دادخواست قطر علیه امارات در دیوان دادگستری بین المللی بررسی می‌شود
جراحی زیبایی، خطرناک ترین ماده مخدر جهان!
دلایل خونریزی از بینی در تابستان و گرما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرطان و ناباروری از تبعات آلودگی هواست/ تهران می‌تواند به شهر انرژی پاک تبدیل شود
هشدار سازمان غذا و دارو درباره حساسیت‌های پوستی
تغییرات عمده در کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای با توجه به نیاز بازار کار
اعتیاد به قطره بینی؛ چگونه استفاده مکرر بر تنفس طبیعی تأثیر می‌گذارد
فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به زودی اعلام می‌شود
درخشش نام ایران در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم»
مردم ۷ هزار میلیارد تومان به پویش مدرسه‌سازی کمک کردند
۵۷۰۰۰ مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور
گام دوم نهضت عدالت آموزشی آغاز شد
پوسیدگی دندان، شایع‌ترین بیماری غیر واگیر
آخرین اخبار
اعتیاد به قطره بینی؛ چگونه استفاده مکرر بر تنفس طبیعی تأثیر می‌گذارد
پوسیدگی دندان، شایع‌ترین بیماری غیر واگیر
سرطان و ناباروری از تبعات آلودگی هواست/ تهران می‌تواند به شهر انرژی پاک تبدیل شود
مردم ۷ هزار میلیارد تومان به پویش مدرسه‌سازی کمک کردند
تغییرات عمده در کتاب‌های فنی‌وحرفه‌ای با توجه به نیاز بازار کار
گام دوم نهضت عدالت آموزشی آغاز شد
فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به زودی اعلام می‌شود
درخشش نام ایران در جشن جهانی «۱۰۰ ساعت نجوم»
۵۷۰۰۰ مرگ و ۱۸ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور
هشدار سازمان غذا و دارو درباره حساسیت‌های پوستی
چراغانی آسمان شب همزمان با روز پدر/ طلوع ماه کامل و مقارنه ماه و مشتری
فعالیت ۲ هزار پایگاه آموزشی نهضت سوادآموزی در کشور
نخستین سیگنال‌های سه ماهواره ایرانی با موفقیت دریافت شد