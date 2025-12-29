باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- به طور معمول، بدن از طریق ترشح طبیعی آدرنالین تولید شده توسط غدد فوق کلیوی که به شاخکهای بینی میرسد، انقباض رگهای خونی بینی را تنظیم میکند. با این حال، با استفاده مکرر از قطرههای حاوی زایلومتازولین یا اکسی متازولین، بدن به تدریج این عملکرد را متوقف میکند و به ماده موجود در قطرهها وابسته میشود.
ولادیمیر زیتسف، متخصص گوش و حلق و بینی در روسیه میگوید: "این قطرهها واقعاً اعتیادآور هستند، زیرا جایگزین ترشح طبیعی آدرنالین در شاخکهای پایینی بینی میشوند. با گذشت زمان، فرد وارد یک چرخه معیوب وابستگی به قطرهها میشود. "
زیتسف توصیه میکند که از این داروها فقط در مواقع ضروری و برای مدت کوتاهی که بیش از چند روز نباشد، حتی در موارد گرفتگی شدید بینی، استفاده شود تا به بدن فرصتی برای بازیابی تنظیم طبیعی عروق خود داده شود.
در صورت وابستگی، قطرهها باید به تدریج با کاهش دفعات استفاده قطع شوند. اگر این روش مؤثر نبود، توصیه میشود با پزشک مشورت کنید. گزینههای درمانی شامل بازیابی عملکرد مخاط از طریق فیزیوتراپی، شستشوی بینی یا ابلیشن رادیوفرکانسی است که به بازیابی تنفس طبیعی بینی کمک میکند.
