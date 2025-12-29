جانشین پلیس راهور استان قم: در طرح کنترل سرعت در آزادراه قم - کاشان سواری رنجرور با سرعت ۲۰۰ کیلومتر توسط تیم های ضربت پلیس راه قم متوقف و به پارکینگ منتقل شد .

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله شاکری،جانشین پلیس راهور استان قم گفت: در طرح کنترل سرعت در آزادراه قم - کاشان سواری رنجرور با سرعت ۲۰۰ کیلومتر توسط تیم های ضربت پلیس راه قم متوقف و به پارکینگ منتقل شد .

او افزود:سرعت بحرانی خط قرمز پلیس و دادستانی است و با متخلفین بدون اغماض برخورد و با حکم قانون و مرجع قضایی خودرو به مدت سه روز الی یک هفته در پارکینگ توقیف می شود.

 به رانندگان توصیه می شود با رعایت قوانین راهور از جمله  رعایت سرعت مطمئنه ، دقت و توجه کافی به جلو  هنگام رانندگی از بروز حوادث ترافیکی جلوگیری شود .

منبع:پلیس راهور استان قم

