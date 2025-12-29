رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از گسترش مفهوم هماهنگی عملیات اضطراری در حوادث تا صحنه حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری در پنجمین جلسه کمیته تخصصی آمادگی و پاسخ این سازمان که در سالن شهید قاسم سلیمانی برگزار شد، با تاکید بر نقش هماهنگ کنندگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوادث و بلایای پایتخت، بیان داشت: تلاش کردیم در این دوره مدیریت شهری مفهوم هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) را نهادینه کنیم و آن را تا سطح صحنه حادثه گسترش دهیم.
نصیری خاطرنشان کرد: تلاش کردیم بر اساس تجربیات این سالها در بحرانها با بهرهگیری از منابع علمی و بومی سازی این منابع، مدیریت بحران شهر تهران را پیش ببریم.
حمیدرضا خانکه عضو هیئت علمیدانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: در فرآیند بحران سه زنجیره فرماندهی، هماهنگی و امنیت وجود دارد. در برخی کشورها تلاش میکنند این سه زنجیره را به هم نزدیک کنند.
وی با بیان اینکه سامانه فرماندهی حادثه (ICS) برای ایجاد هماهنگی بین صف و ستاد در بحرانهاست، گفت: مهمترین هماهنگی این است که دستگاههای مختلف اطلاعات خود را در اختیار هم قرار دهند تا به ایجاد یک بانک اطلاعاتی مشترک منجر شود.
صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این جلسه به تشریح زنجیره هماهنگی حوادث شهر تهران پرداخت و با مرور دستورالعمل هماهنگی فرماندهی حوادث و بحرانهای کلانشهر تهران برخی چالشها در این زنجیره را تشریح کرد.
در این جلسه همچنین گزارشی از آتش سوزی اخیر جنگلهای هیرکانی قرائت شد و درس آموختههای این آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران