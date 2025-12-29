رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از گسترش مفهوم هماهنگی عملیات اضطراری در حوادث تا صحنه حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری در پنجمین جلسه کمیته تخصصی آمادگی و پاسخ این سازمان که در سالن شهید قاسم سلیمانی برگزار شد، با تاکید بر نقش هماهنگ کنندگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حوادث و بلایای پایتخت، بیان داشت: تلاش کردیم در این دوره مدیریت شهری مفهوم هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) را نهادینه کنیم و آن را تا سطح صحنه حادثه گسترش دهیم.

نصیری خاطرنشان کرد: تلاش کردیم بر اساس تجربیات این سال‌ها در بحران‌ها با بهره‌گیری از منابع علمی و بومی سازی این منابع، مدیریت بحران شهر تهران را پیش ببریم.

حمیدرضا خانکه عضو هیئت علمی‌دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز در این جلسه اظهار داشت: در فرآیند بحران سه زنجیره فرماندهی، هماهنگی و امنیت وجود دارد. در برخی کشور‌ها تلاش می‌کنند این سه زنجیره را به هم نزدیک کنند.

وی با بیان اینکه سامانه فرماندهی حادثه (ICS) برای ایجاد هماهنگی بین صف و ستاد در بحران‌هاست، گفت: مهم‌ترین هماهنگی این است که دستگاه‌های مختلف اطلاعات خود را در اختیار هم قرار دهند تا به ایجاد یک بانک اطلاعاتی مشترک منجر شود.

صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این جلسه به تشریح زنجیره هماهنگی حوادث شهر تهران پرداخت و با مرور دستورالعمل هماهنگی فرماندهی حوادث و بحران‌های کلان‌شهر تهران برخی چالش‌ها در این زنجیره را تشریح کرد.

در این جلسه همچنین گزارشی از آتش سوزی اخیر جنگل‌های هیرکانی قرائت شد و درس آموخته‌های این آتش سوزی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع:  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

برچسب ها: مدیریت بحران ، صحنه حادثه
خبرهای مرتبط
هشدار سطح نارنجی هواشناسی؛ آماده‌باش کامل مدیریت بحران در استان‌های غربی کشور 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
میدان بازی برای مدیریت بحران طراحی نشده است
خسارت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بحران‌ها در کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
تبلیغات زودهنگام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد می‌شود
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
دادگستری تهران روش جدید محاسبه بدهی‌ها را مشخص کرد
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
دریافت رقم طلب برای صدور روادید حج پیش رو آغاز شد
آخرین اخبار
بکارگیری بیش از ۸۰ خودرو برای جمع‌آوری و ساماندهی بی‌خانمان‌ها در شب‌های سرد زمستان
گسترش مفهوم هماهنگی عملیات اضطراری تا صحنه حادثه
دادگستری تهران روش جدید محاسبه بدهی‌ها را مشخص کرد
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی
دیدار نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید «روبرت لازار»
جمع‌آوری خودروهای اسقاطی از معابر منطقه یک با مطالبه شهروندان
تبلیغات زودهنگام انتخابات رصد و با متخلفان برخورد می‌شود
دریافت رقم طلب برای صدور روادید حج پیش رو آغاز شد
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
انسداد مقطعی چند محور کشور به‌دنبال بارش‌های گسترده/ بی‌توجهی به هشدار‌های جوی جان مسافران را گرفت
شناسایی و دستگیری سارق لوازم و محتویات خودرو
کاشت بیش از ۳۳ هزار نهال به نام امام علی (ع) در بوستان سرخه‌حصار
۹ دی جلوه ماندگار هوشیاری ملت بزرگ ایران اسلامی است
تعقیب و گریز ویژه پلیس سارق لوازم و محتویات خودرو را روانه زندان کرد
تأکید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر نقش تعیین‌کننده نیرو‌های انتظامی در حفظ امنیت و اقتدار کشور
در حوزه‌های مرتبط با ارز و نهاده‌ها سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است
دستگیری باند سرقت مسلحانه محموله برنج ۷۰۰ میلیونی
نقص‌های فنی خودرو در فصل سرد، عامل پنهان بسیاری از تصادفات
دستورات رئیس قوه قضاییه پیرامون برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
انهدام باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی پیش‌فروش خودرو/ متهم اصلی در زاهدان دستگیر شد
انجمن متعلق به همه خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم است
۴ فوتی و ۹ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب شبانه‌روز گذشته
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر برنامه‌ریزی جامع برای حج، عمره و عتبات
امکان استفاده تاکسی‌های برقی تهران از ایستگاه‌های شارژ اتوبوسرانی فراهم شد
کاهش ۴۸ درصدی نرخ ازدواج در کشور/ اجرای طرح «کارت امید مادر» از ابتدای سال ۱۴۰۵
حمایت سازمان بهزیستی از ۱۲۶۷۳ کودک خیابانی
تأکید دادستان تهران بر رسیدگی فوری به پرونده‌های معوق و ایفای تعهدات ارزی
فرار زن ایرانی به افغانستان پس از یک جنایت
نظارت‌ سختگیرانه‌ برای ساخت پروژه مسکونی فراجا/ ۲۳۰۰ واحد خانه سازمانی در غرب تهران ساخته می‌شود
جزئیات احکام و اسامی محکومان پرونده‌های بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق منتشر شد