باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سخنگوی جدید گردان‌های قسام با انتشار پیامی، شهادت گروهی از فرماندهان ارشد این گردان‌ها را اعلام کرده و بر تداوم راه مقاومت تا آزادی کامل فلسطین تأکید نمود.

در این بیانیه آمده است: «ما یقین داریم خداوند پاداش مجاهدان را ضایع نخواهد کرد و خون شهدای ما نزد او محفوظ است. روزگار علیه ستمگران خواهد چرخید، هرچند زمانی به درازا کشد.»

وی خطاب به ملت فلسطین در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی و امت اسلامی اعلام کرد: «با افتخار شهادت گروهی از فرماندهان و مجاهدان قهرمان خود را پس از نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و از سرگیری تجاوزات در ماه مارس گذشته اعلام می‌کنیم.»

سخنگوی قسام به طور ویژه به شهادت این فرماندهان اشاره کرد:

محمد السنوار (ابوابراهیم) - رئیس ستاد گردان‌های قسام

وی جانشین شایسته شهید عزالدین قسام و صاحب اندیشه‌ای ناب بود که در دوران حساس پس از شهادت ابوالولید الضیف، رهبری قسام را بر عهده گرفت. السنوار نقش محوری در طراحی و اجرای عملیات ۷ اکتبر و تدابیر دفاعی غزه داشت و پیش از این فرماندهی ستاد عملیات را در طوفان الاقصی بر عهده گرفته بود.

محمد شبانه (ابوانس) - فرمانده تیپ رفح

این فرمانده که در عرصه‌های رسانه‌ای تا پشتیبانی نظامی فعال بود، به ویژه در عملیات اسارت هدار گلدن نقش داشت. خلاقیت‌های نظامی او در طوفان الاقصی نیز تداوم یافت.

حکم العیسی (ابوعمر) - فرمانده بخش آموزش و سلاح

این مجاهد پیش از استقرار در غزه، در میدان‌های جهادی لبنان و سوریه حضور داشت و پس از انتقال به فلسطین، تخصص‌های نظامی خود را به مجاهدان منتقل کرد و در بخش‌های آموزش، دانشکده‌های نظامی و سلاح فعالیت داشت.

رائد سعد (ابومعاذ) - فرمانده صنایع نظامی

وی فرمانده سابق عملیات‌های قسام و مسئول بخش صنایع نظامی بود که به عنوان مجاهدی خستگی‌ناپذیر و فداکار شناخته می‌شد.

سخنگوی قسام در پایان تأکید کرد: «ما حق پاسخگویی به جنایات اشغالگران را محفوظ می‌داریم و تا پایان اشغالگری، سلاح خود را زمین نمی‌گذاریم. درود ما به ملت‌های قهرمان ایران، یمن، لبنان و عراق که همواره از فلسطین حمایت کرده‌اند.»

این بیانیه تجسم عزم راسخ مقاومت فلسطین برای ادامه مبارزه و تاکید بر وحدت جبهه‌های مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی است.

منبع: الجزیره